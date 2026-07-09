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Yerel KGM sürücüleri uyardı! TEM Otoyolu’nun İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatıldı
Yerel

KGM sürücüleri uyardı! TEM Otoyolu’nun İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatıldı

Yeniakit Publisher
Yasin Paşalı Giriş Tarihi:

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KGM sürücüleri uyardı! TEM Otoyolu’nun İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatıldı

Karayolları Genel Müdürlüğünden (KGM) yapılan açıklamada, “TEM Otoyolunun 0-1.km.leri arasında Muallimköy Kavşağı-Körfez Kavşağı mevkiinde güney yolda üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılacaktır. Çalışmalar esnasında, TEM Otoyolu, İstanbul-Ankara yönünü trafiğe tamamen kapatılarak, ulaşım Muallimköy Kavşağından D-100 devlet yoluna ve Kuzey Marmara Otoyolu’na yönlendirilecektir.” denildi.

Hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek, hangi yollarda ulaşım kontrollü olarak sağlanacak? 9 Temmuz’da hangi yollar kapalı olacak? Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) açıkladı. İşte ayrıntılar…

İşte Türkiye genelinde yol durumu:

TEM Otoyolunun 0-1.km.leri arasında Muallimköy Kavşağı-Körfez Kavşağı mevkiinde güney yolda üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılacaktır. Çalışmalar esnasında, TEM Otoyolu, İstanbul-Ankara yönünü trafiğe tamamen kapatılarak, ulaşım Muallimköy Kavşağından D-100 devlet yoluna ve Kuzey Marmara Otoyolu’na yönlendirilecektir. D-100 devlet yolundan TEM Otoyolu Dilovası ve Doğu Hereke Gişeleri Ankara yönüne girişler de kapalı olacaktır. Çalışmalar 06.07.2026 Pazartesi günü saat 12:00’den itibaren başlayacak olup 24 saat esasına göre yürütülecektir.

İzmir-Aydın Otoyolunun 0-1.km.leri arasında Havaalanı Köprüsünün İzmir istikameti köprü derz onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 07.07.2026-11.07.2026 tarihlerinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılacak olup, ulaşım sol ve orta şeridinden sağlanacaktır.

Mersin-Çeşmeli Otoyolunun 0-1.km.leri arasında yürütülen yapım çalışmaları kapsamında köprü kirişi yerleştirme işlemleri nedeniyle Kuyuluk bağlantı yolu ( Kuyuluk-Çeşmeli istikameti ile Mersin-Kuyuluk istikameti) 08.07.2026-09.07.2026 tarihlerinde 09:30-19:00 saatleri arasında 15'er dakikalık aralıklarla kapatılarak trafik akışı kontrollü olarak sağlanacaktır.

Ayrancılar-Torbalı yolunun 8-10.km.leri arasında 08.04.2026-10.07.2026 tarihlerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatılarak ulaşım diğer şeritten çift yönlü olarak sağlanacaktır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Tokat-Sivas yolunun 29-31.km.leri arasında 08.07.2026 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanmaktadır.

Devrekani (37-01) İYA.-Kastamonu-Ilgaz-Çankırı yolunun 68-72.km.leri arasında Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tünelinin bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Kastamonu-Çankırı istikametindeki sağ tüp 08.07.2026 Çarşamba günü belirli aralıklarla trafiğe kapatılacak olup, ulaşım Ilgaz Dağı yolu üzerinden sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Balıkesir-Akhisar yolunun 18-19.km.leri arasında 06.07.2026 tarihinden itibaren köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanmaktadır.

Kırıkkale-Yozgat yolunun 68-71.km.leri arasında muhtelif yerlerde şerit daraltılarak bordür çalışması olduğundan sürücüleri dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Of-Çaykara-Bayburt yolunun 33-47.km.leri arasında üst yapı onarım ve sathi kaplama yapım çalışması nedeniyle 08.07.2026 günü, saat 07:00’ den itibaren çalışmanın devamı müddetince trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılmak suretiyle, tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Karayolları uyardı! TEM Anadolu Otoyolu’nun sol şeridi trafiğe kapatıldı
Karayolları uyardı! TEM Anadolu Otoyolu’nun sol şeridi trafiğe kapatıldı

Yerel

Karayolları uyardı! TEM Anadolu Otoyolu’nun sol şeridi trafiğe kapatıldı

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