KGM sürücüleri uyardı! TEM Otoyolu’nun İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatıldı

Hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek, hangi yollarda ulaşım kontrollü olarak sağlanacak? 9 Temmuz’da hangi yollar kapalı olacak? Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) açıkladı. İşte ayrıntılar…

İşte Türkiye genelinde yol durumu:

TEM Otoyolunun 0-1.km.leri arasında Muallimköy Kavşağı-Körfez Kavşağı mevkiinde güney yolda üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılacaktır. Çalışmalar esnasında, TEM Otoyolu, İstanbul-Ankara yönünü trafiğe tamamen kapatılarak, ulaşım Muallimköy Kavşağından D-100 devlet yoluna ve Kuzey Marmara Otoyolu’na yönlendirilecektir. D-100 devlet yolundan TEM Otoyolu Dilovası ve Doğu Hereke Gişeleri Ankara yönüne girişler de kapalı olacaktır. Çalışmalar 06.07.2026 Pazartesi günü saat 12:00’den itibaren başlayacak olup 24 saat esasına göre yürütülecektir.

İzmir-Aydın Otoyolunun 0-1.km.leri arasında Havaalanı Köprüsünün İzmir istikameti köprü derz onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 07.07.2026-11.07.2026 tarihlerinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılacak olup, ulaşım sol ve orta şeridinden sağlanacaktır.

Mersin-Çeşmeli Otoyolunun 0-1.km.leri arasında yürütülen yapım çalışmaları kapsamında köprü kirişi yerleştirme işlemleri nedeniyle Kuyuluk bağlantı yolu ( Kuyuluk-Çeşmeli istikameti ile Mersin-Kuyuluk istikameti) 08.07.2026-09.07.2026 tarihlerinde 09:30-19:00 saatleri arasında 15'er dakikalık aralıklarla kapatılarak trafik akışı kontrollü olarak sağlanacaktır.

Ayrancılar-Torbalı yolunun 8-10.km.leri arasında 08.04.2026-10.07.2026 tarihlerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatılarak ulaşım diğer şeritten çift yönlü olarak sağlanacaktır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Tokat-Sivas yolunun 29-31.km.leri arasında 08.07.2026 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanmaktadır.

Devrekani (37-01) İYA.-Kastamonu-Ilgaz-Çankırı yolunun 68-72.km.leri arasında Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tünelinin bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Kastamonu-Çankırı istikametindeki sağ tüp 08.07.2026 Çarşamba günü belirli aralıklarla trafiğe kapatılacak olup, ulaşım Ilgaz Dağı yolu üzerinden sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Balıkesir-Akhisar yolunun 18-19.km.leri arasında 06.07.2026 tarihinden itibaren köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanmaktadır.

Kırıkkale-Yozgat yolunun 68-71.km.leri arasında muhtelif yerlerde şerit daraltılarak bordür çalışması olduğundan sürücüleri dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Of-Çaykara-Bayburt yolunun 33-47.km.leri arasında üst yapı onarım ve sathi kaplama yapım çalışması nedeniyle 08.07.2026 günü, saat 07:00’ den itibaren çalışmanın devamı müddetince trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılmak suretiyle, tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.