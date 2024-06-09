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Gündem Taksicilerin kavgası güvenlik kamerasında! 66 yaşındaki adamı hastanelik ettiler
Gündem

Taksicilerin kavgası güvenlik kamerasında! 66 yaşındaki adamı hastanelik ettiler

Yeniakit Publisher
2024-06-09 18:50:00 - 2024-06-09 19:12:13

Muğla’nın Bodrum ilçesinde durağa gelen turisti darbeden 2 taksici güvenlik kameralarına yakalandı.

Dün akşam saatlerinde iki taksici Neyzen Tevfik Caddesi üzerindeki durağa gelen turisti darbetti.

61 yaşındaki turistin darbedildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İddiaya göre turist M.K.K. duraktaki görevlilere hangi taksinin sırası olduğunu sordu. Taksicilerin farklı taksileri göstermesi üzerine M.K.K. duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine aralarında tartışma başladı. Büyüyen tartışma kavgaya döndü. Tekme tokat ve sopalı kavgada M.K.K. yaralandı.

Taksiciler serbest bırakıldı!

Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle bitti. Darp raporu alan M.K.K taksicilerden şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan İ.D. ile D.K. isimli 2 taksici, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 taksici, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrolle serbest bırakıldı.

Öte yandan kavga anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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