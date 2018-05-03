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Taksicilerden UBER'e karşı yeni girişim

İstanbul Taksiciler Platformu, internet üzerinden lüks araçlarla taksi hizmeti veren UBER’e karşı hazırladıkları lüks otobüsle Bakırköy-Bostancı arasında yolcu taşıyacaklarını açıkladı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 12:26
Taksicilerden UBER'e karşı yeni girişim

Bakırköy'de bir grup taksici, UBER'i protesto etti. İstanbul Taksiciler Platformu Başkanı Akın Atlı, Bakırköy-Bostancı arasında lüks otobüs seferi düzenleyeceklerini söyledi.

"YETKİLİLERİN SESSİZ KALMASI SON DERECE YANLIŞTIR"

Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda bulunan taksi durağında bir araya gelen taksiciler, UBER'in Türkiye'den çıkması için bir kez daha çağrıda bulundu. Burada konuşan İstanbul Taksiciler Platformu Başkanı Akın Atlı, "Amerikan menşeli bir şirket akıllı cep telefonu üzerinden araçlarına müşteri bularak taksilerimizin işini çalmakta, korsan taşımacılık yapmaktadırlar. Tüm uğraşlarımıza ve tüm müdahalelerimize rağmen, işlenen suç bu kadar sabitken yetkililerin bu hırsızlara sessiz kalması son derece yanlıştır. Hukukun üstünlüğüne inandığımız ülkemizin yöneticilerini, yetkililerini ve değerli savcılarımız ile vergi müfettişlerimizi bu global hırsız ile mücadele etmeye davet ediyor, haklı davamızda bize destek olmalarını bekliyoruz" dedi.

"OTOBÜS SEFERLERİ KOYDUĞUMUZU BİLMENİZİ İSTERİZ"

Akın Atlı, "Her gelenin, her isteyenin şehir içi yolcu taşımacılığı yapabilmesi eğer kurallara, kanunlara tabi değilse, yasal olmayan bir şey yapıldığında görmezden gelinecekse, ya da yoğunluk yaşanıyor denilip hukuk dışı alternatifler aranacaksa bugünden itibaren Bakırköy-Bostancı arasına lüks otobüs seferleri koyduğumuzu bilmenizi isteriz" diye konuştu.

Konuşmanın ardından taksiciler önünde "Bakırköy-Bostancı" yazan otobüse binip basın mensuplarına poz verdi.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 12:26
  1. UBER
  2. İstanbul Taksiciler Platformu
  3. lüks otobüs
  4. taksi

YORUM YAZ

  • Ibrahim Ibrahim 31 dk önce
    Benim bi arkadasım vardı belçikalı. İstanbulun çok güzel olduğunu insanların çok sıcak kanlı olduğunu türkiyeyi ve türk insanın çok sevdiğimi söyledi, yanlız taksicileriniz Hırsız dedi çok utandım Hiçbirsey diyemedim adam taksicilerden illallah etmiştim, Uber anlatmıstı herseyin açık ve şeffaf olduğunu söylemişti, taksici esnafına geçmiş olsun Taksi çağırdığında nereye gitcen abi arabayı teslim etcem mazeret lerini bol bol söylesinler,keske bikaç firmadaha olsa
  • yazıYORUMyazıYORUM1 sa önce
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi uber tarzı bir şirket kurup T plaka verdiği 1000 araçlık bir filo kurarak bu yamyamların sesini kesmeli.
  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Bu taksicilerde vizyon, öngörü falan hiç yok gerçekten. Adamlar resmen bedava UBER reklamı yapıyorlar bu uyduruk hizmetlerle.
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