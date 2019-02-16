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Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Aksu’dan ortak platform önerisi

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Eyüp Aksu, İBB, zabıta birimi, valiliğimiz, taksiciler esnaf odası, emniyet müdürlüğünün de içinde olduğu ortak bir platform kurulması önerisinde bulundu.

16 Şubat 2019 Cumartesi 10:16
Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Aksu’dan ortak platform önerisi

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Eyüp Aksu, İBB, zabıta birimi, valiliğimiz, taksiciler esnaf odası, emniyet müdürlüğünün de içinde olduğu ortak bir platform kurulması önerisinde bulundu. Aksu, "İBB ve bakanlıklarımız bize bir yetki vermeli. İçimizdeki sıkıntılı şoför arkadaşlarımızı hem cezalandırma hem de ödüllendirme şeklinde bizim taksiciler esnaf odamızın da olduğu bir yapı oluşturmalı" dedi.



İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Eyüp Aksu, İstanbul’da taksi ve taksicilik sektörü üzerine İHA’ya özel açıklama yaptı. İstanbul’da hizmet veren 17 bin 395 tane ticari plakalı sarı araç olduğunu belirten Aksu, "Bir araçta sahibiyle beraber 3 kişinin çalıştığını düşünürsek, yaklaşık İstanbul’da 50 bin kişilik hizmet veren taksi sektörüyüz. Bir araçta günlük 40 tane yolculuk yapılıyor. Ortalama da günde 800 bin yolculuk yapmış oluyoruz" dedi.



"Herkes taksicilik yapmamalı"


Taksiciliğin bir meslek olarak daha da tanındığını kaydeden Aksu, herkesin taksicilik yapmaması gerektiğinin altını çizerek, "Taksiciliğin bir okulu olması lazım. Bir eğitimden geçmeli ve eğitim sonunda ya diploma ya da sertifika alınmalı. Bu okulun sonunda sertifikayı veya diplomayı alan başarılı şoför arkadaşlarımız taksicilik yapmalı" diye konuştu.



Ortak platform önerisi


Eyüp Aksu, hem cezalandırma hem de ödüllendirme şeklinde taksiciler esnaf odasının da dahil olduğu bir yapı oluşturma önerisinde bulunarak, "İBB ve bakanlıklarımız bize bir yetki vermeli. İçimizdeki sıkıntılı şoför arkadaşlarımızı hem cezalandırma hem de ödüllendirme şeklinde bizim taksiciler esnaf odamızın da olduğu bir yapı oluşturmalı. İBB, zabıta birimi, valiliğimiz, esnaf odamız, emniyet müdürlüğümüzün içinde olduğu bir mekanizma kurulmalı ve yanlış yapan taksiciyi cezalandırmamız lazım. Mesleğini çok iyi yapan taksiciyi de ödüllendirmemiz lazım. Bu konuda esnaf odamızın yetkisi yok. Biz en kısa zamanda da yetki verilmesini istiyoruz. Ayrıca; İstanbul’a en iyi araçlarla hizmet veriyoruz ve 20 aydır zam alamıyoruz. Bütün giderlerimize yüzde 100 oranında zam geldi. Ama maalesef büyükşehir belediyemiz taksimetre ücretlerine 20 aydır zam vermiyor. Bu konuda da mağduriyetimiz var. Bu da inşallah seçimden sonra giderilecek diye ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Korsan taşıma konusu


Korsan taşıma konusuna da değinen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Eyüp Aksu, "Korsan taşıma konusunda bir sıkıntımız var. Korsan taşıma uygulamasının erişimi konusunda 20 Şubat’ta Çağlayan Adliyesi’nde bir mahkememiz var. Adalete güveniyoruz, her zaman kanunlar çerçevesinde çalışıyoruz. İnşallah korsan firmanın erişimi kesilirse esnafımız da biraz rahatlamış olacak" dedi.



Ünlülerin 20-30 taksisi olduğu iddiası


Aksu, bazı medya organlarında ünlü isimlerin 20-30 civarında taksi sahibi olduğu iddiaları için "Her taksi sahibi odamızda kayıtlıdır. 1 ticari taksi sahibi ikinci aracı alamaz. Bakanlar Kurulu’nun "Geçimini ticari taksi ile sağlayan kişiler ticari taksi plakası alabilir" kararı ile birden fazla plaka sahibi haberleri doğru değildir. 1 plakanın birden fazla sahibi olabilir. Kayıtlarımızda sanatçıların veya futbolcuların isimleri bulunmuyor. Ünlü isimlerin ticari taksileri yoktur. Tamamen iddiadır" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 10:16
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