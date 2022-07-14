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Yerel Taksici ücret tartışması yaşadığı turisti tekme tokat dövdü
Yerel

Taksici ücret tartışması yaşadığı turisti tekme tokat dövdü

Esenyurt'ta aralarında ücret yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu taksi şoförü arkadaşıyla birlikte, turist yolcuyu sokak ortasında tekme tokat dövdü.

Yeniakit Publisher
2022-07-14 16:59:00 - 2022-07-14 17:10:30

Esenyurt’ta taksiye binen yabancı uyruklu müşteri ile taksi sürücüsü ücret yüzünden tartıştı. Taksici ve bir arkadaşı, yolcuyu sokak ortasında tekme tokat dövdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Örnek Mahallesi’nde bulunan bir caddede yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir kişi bindiği taksinin şoförü ile ücret konusunda tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Turisti tekme tokat dövdüler

Taksiden inen yolcu, çığlık atarak kaçmaya başladı. Bu sırada taksi şoförü ve bir meslektaşı, kaçan yolcuyu kovalamaya başladı. 2 şoför, yakaladıkları yolcuyu tekme tokat sokak ortasında darp etti.

Vatandaşların araya girmesi ile kavga son buldu. Yaşananlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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