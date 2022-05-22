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Yerel Taksi sahibinin oğlu ile şoför arasında kanlı tartışma! Başında vuruldu
Yerel

Taksi sahibinin oğlu ile şoför arasında kanlı tartışma! Başında vuruldu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde taksi sahibinin oğlu, telefonda tartıştığı şoförünün önünü keserek başından vurdu. Taksi şoförü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-22 17:08:00 -
Taksi sahibinin oğlu ile şoför arasında kanlı tartışma! Başında vuruldu

Taksi sahibi A.T.'nin oğlu E.T., şoförleri olan Musa K. ile telefonda alacak verecek yüzünden tartıştı. İddiaya göre telefon görüşmesinin ardından E.T., Musa K.'nin kullandığı taksiyi ilçeye bağlı Kılıçaslan Mahallesi Molla Sokak üzerinde durdurdu. Burada E.T., yanında bulundurduğu tabanca ile Musa K.'nın başına tek el ateş ederek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine ekipler bölgeye geldi

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, ağır yaralanan Musa K. ise ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürücü hayatını kaybetti

Polis, olay yerinde inceleme yaparken, Musa K., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından cinayet büro amirliği ekipleri, kaçan şüpheli E.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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