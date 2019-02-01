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Taksi kullanım süresi son dakika taksi plaka kullanım süresi ne kadar

Ticari taksi sahiplerini yakından ilgilendiren son dakika gelişmesi yaşandı. İstanbul’da bulunan sarı renkli ticari taksilerde kullanım süresi UKOME tarafından değiştirildi. Peki Taski kullanım süresi son dakika taksi plaka kullanım süresi ne kadar oldu?

01 Şubat 2019 Cuma 17:58
Taksi kullanım süresi son dakika taksi plaka kullanım süresi ne kadar

Ticari taksi sahiplerini yakından ilgilendiren son dakika gelişmesi yaşandı. İstanbul’da bulunan sarı renkli ticari taksilerde kullanım süresi UKOME tarafından değiştirildi. Peki Taski kullanım süresi son dakika taksi plaka kullanım süresi ne kadar oldu?

Ticari taksilerdeki kullanım süresine ilişkin değişikliğe gidildi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ticari taksi plakası sahiplerine gelişmeyi kısa mesajla duyurdu.

İstanbul’da bulunan sarı renkli ticari taksilerde kullanım süresi UKOME tarafından değiştirildi. B ve C segmenti sarı renkli ticari taksiler 5 yıl yerine 6 yıl kullanılacak. Otomobil fiyatlarındaki artış nedeniyle taksici esnafı araçlarını değiştireceklerinde zor durumda kalıyordu. Böylece araçlarını 1 yıl daha fazla kullanacak olan taksici esnafı rahat nefes almış oldu. Turkuaz ve siyah renkli ticari taksilerde ise kullanım süresi 8 yıl olarak devam ediyor.  İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, ÖTV avantajından faydalanmak isteyen taksicilerin 30/06/2019 tarihine kadar araçlarını değiştirmesi gerektiğini hatırlattı.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 17:58
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