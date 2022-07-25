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Yerel Taksi ile kamyonet çarpıştı: Yaralılar var
Yerel

Taksi ile kamyonet çarpıştı: Yaralılar var

Muğla'da taksi ile kamyonet çarpıştı. Olayda 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-25 15:06:00 -
Taksi ile kamyonet çarpıştı: Yaralılar var

Muğla’nın Milas ilçesinde M.K. yönetimindeki 48 T 6825 plakalı taksi, Milas-Yatağan kara yolunun 11. kilometresinde aynı yönde giden M.K. idaresindeki 35 ANJ 685 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, taksi sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan E.K, S.B.K, N.K. ile E.D.K. yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine çağrılan sağlık ekiplerince Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan E.K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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