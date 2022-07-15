Taksi iki mandaya çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, İstanbul Eyüpsultan D-20 Karayolu Işıklar Köyü geçişinde 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Sertel Ş'nin kullandığı 34 TCT 60 plakalı taksi, Işıklar Köyü geçişinde ana yola çıkan iki mandaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü. Taksi sürücüsü Sertel Ş. ile takside bulunan kimliği belirlenemeyen 2 yolcu yaralandı. Taksinin çarptığı iki manda olay yerinde öldü. Meydana gelen kazayı son anda fark edip ani fren yapan Muhammed M.'nin kullandığı 34 DTV 126 plakalı otomobil de hızını kesemeyince mandaların üzerinden geçti. Muhammed M. de kazadan yara almadan kurtuldu.

Takside bulunan 1 yolcu ve yola çıkan 2 manda öldü

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri intikal etti. İtfaiye ekipleri tarafından taksiden çıkartılan 3 kişi sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücü Sertel Ş. ve 1 yolcunun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Taksinin ön tarafında oturan kimliği belirlenemeyen 1 yolcu hayatını kaybederken, 2 manda can verdi.

Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Yapılan çalışmalar sonrasında kazaya karışan araçlar ve ölen iki manda olay yerinden kaldırıldı. Yol bakım görevlilerinin çalışmaları sonrasında yol trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili konuşan Yasin Yılmaz, “Bu havalimanı 3.5 yıl oldu açılalı, burası kırsal bir bölge. Kırsal bölgede başıboş camışlar atlar, ahırlara bağlanmıyor. Bu yollarda başıboş geziyor. Bizler yavaşça gittiğimiz halde gördüğünüz durum ortada. Buradaki hayvanlar siyah olduğu için gece karanlığında tespit etmek çok zor. Biz 20 metre kala tespit ediyoruz ama iş işten geçmiş oluyor. Bugün bir yolcu daha öldü. Şoförün de durumu kritik. Yarın ne olacağı belli değil. Burada daha önce de 5-6 kez kaza oldu. Daha önce bir arkadaşımız ata, başka bir arkadaşımız mandaya vurdu.” dedi.

Kazayı son anda fark edip mandanın üzerinden geçen Muhammet M. “Son şeritte giderken ben, arkadaşım uyardı. İlerde bir kaza olmuş taksinin bulunduğu. Ben 110-120 km/h hızla gidiyordum. Bir anda yavaşladım. Bir anda baktım araba havalandı. Hava yastıkları açıldı ve ben bayıldım. Arkadaşım beni dışarı çekti. Benim araba, taksinin yanında durdu. Baktım o yaralanmış, yanındaki öbür kişi de bayılmıştı. Polis ve jandarma geldi. Diğer araç benden önce vurmuş, manda üzerinden takla atmış, ben de mandaya vurdum” dedi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.