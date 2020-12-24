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Ekonomi Taksi açılış ücreti ne kadar? | İstanbul minibüs dolmuş ücretleri
Ekonomi

Taksi açılış ücreti ne kadar? | İstanbul minibüs dolmuş ücretleri

İstanbul taksimetre açılış fiyatı | İstanbul'da ulaşıma zam yapıldı. Taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam yapıldı. Vatandaşlar zam haberinin ardından minibüs ve dolmuşlarda ne kadarlık bir ödeme yapacaklarını araştırmaya başladı. Minibüs yakın mesafe ücreti 2021 | Taksimetre kaç liradan açılıyor İstanbul?

Yeniakit Publisher
2020-12-24 07:46:00 -
Taksi açılış ücreti ne kadar? | İstanbul minibüs dolmuş ücretleri

İstanbul ulaşım zammı ne kadar? | İstanbul'da ulaşıma yüzde 11'lik bir zam yapıldı. Vatandaşlar yapılan zammın dolmuş, minibüs ve taksi ücretlerine nasıl yansıyacağını araştırmaya başladı. Peki, İstanbul taksimetre kaç liradan açılıyor?

Taksi açılış ücreti ne kadar? | İstanbul minibüs dolmuş ücretleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan kararla kentte taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam yapıldı.

Toplantıda, minibüs, taksi ve dolmuş ücretleri için yüzde 11 zam önerildi. Sektör temsilcileri ise zamları düşük bularak daha yüksek oranda zam teklifinde bulundu. Konuşmaların ardından yüzde 11 zam teklifi, oy çokluğu ile kabul edildi.

Alınan karara göre, normal taksiler için açılış ücreti 5 TL'den 5,55 TL'ye, D segmentli taksiler ile C ve üstü segmentte elektrik motorlu taksiler için 5,75 TL'den 6,38 TL'ye, lüks taksilerde 8,50 TL'den 9,44 TL'ye çıkarıldı.

Minibüslerde en kısa mesafe 2,50 TL'den 2,75 TL'ye, en uzun mesafe 3,70 TL'den 4 TL'ye yükseltilirken, öğrenci ücreti de kısa ve uzun mesafede 1,75 TL olarak belirlendi.

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