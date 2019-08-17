Takla atıp şarampole devrildi: 8 kişi yaralı
Kırıkkale'de, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil takla atarak şarampole devrildi.17 Ağustos 2019 Cumartesi 10:50
Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale-Kırşehir karayolunun 41. kilometresinde meydana geldi. Mustafa Maraş idaresindeki 06 V 1247 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 8 kişi, sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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