Takla atıp şarampole devrildi: 8 kişi yaralı Kırıkkale'de, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil takla atarak şarampole devrildi.

Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale-Kırşehir karayolunun 41. kilometresinde meydana geldi. Mustafa Maraş idaresindeki 06 V 1247 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi, sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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