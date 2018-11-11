Takla atan minibüs şarampole uçtu: 16 kişi yaralı
Su birikintisine giren minibüs, takla atıp şarampole yuvarlandı. Kazada 16 kişi yaralandı.11 Kasım 2018 Pazar 10:23
Saat 04.00 sıralarında Adana-Mersin otoyolu Yenice mevkisinde meydana gelen kazada, Adıyaman’dan İstanbul’a giden Y.K.’nin kullandığı minibüs, otobandaki su birikintisine girdi.
Direksiyon hakimiyeti kaybolan minibüs takla atıp şarampole yuvarlandı. Olayda 16 kişi yaralandı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
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