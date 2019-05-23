Takla atan araç yan durdu: 1 ölü, 3 yaralı Bingöl-Karlıova karayolunda kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunanlardan 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Bingöl'de kontrolden çıkıp takla atan ve yan şekilde duran hafif ticari aracın sürücüsü Sait Bozkurt yaşamını yitirdi. Kazada 3 kişi de yaralandı.



Kaza, öğle saatlerinde Bingöl-Karlıova karayolunda meydana geldi. Sait Bozkurt'un kullandığı 47 F 1103 plakalı hafif ticari araç, hareket halindeyken kontrolden çıkıp takla attı. Yan şekilde duran aracın sürücüsü Bozkurt ile yanında bulunan 3 kişi yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan sürücü Sait Bozkurt, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Bozkurt'un cesedi otopsi için morga konulurken, diğer yaralıların tedavileri sürüyor.

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