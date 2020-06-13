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Yerel

Takla atan araç duvarda asılı kaldı

Zonguldak'ta sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atan araç, bir evin bahçesindeki duvarda asılı kaldı. Kazada sürücü ve eşi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 18:31:00 -
Takla atan araç duvarda asılı kaldı

Zonguldak'taki kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Filyos belde merkezinde meydana geldi. Tezcan D.'nin kullandığı 67 NZ 594 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bir evin bahçesine uçtu. 

Devrilip ters dönen ve bahçe duvarında asılı kalan otomobilin sürücüsü Tezcan D. ve eşi Fatma D. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı ardından Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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