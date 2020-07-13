  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Takipteki kredilerin yapılandırılması esnafı memnun etti

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Genel Başkanı Mahmut Çelikus: - "Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından açıklanan, esnaf ve sanatkarlarımızın Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla kullandıkları kredilerden takipte olanların yapılandırılması bizi sevindirdi"

Yeniakit Publisher
2020-07-13 15:25:56 -
Takipteki kredilerin yapılandırılması esnafı memnun etti

ANKARA (AA) - Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus, esnaf ve sanatkarların Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla kullandıkları kredilerden, takipte olanların yapılandırılmasından dolayı memnun olduklarını bildirdi.

Çelikus, AA muhabirine, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın esnafa verdiği "kredi yapılandırma müjdesine" ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Esnaf ve sanatkarların Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla kullandıkları kredilerden takipte olanların yapılandırılmasının sevindirici olduğunu belirten Çelikus, söz konusu uygulamayla, borçlu ve bunların kefilleriyle birlikte yaklaşık 220 bin esnaf ve sanatkarın gecikmiş 2 milyar liraya ulaşan borcunda iyileştirme sağlanacağını söyledi.

Çelikus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinden esnaf ve sanatkarların ciddi şekilde etkilendiğine, "acımasız rekabet şartlarında" varlığını devam ettirmeye çalıştığına işaret ederek, "Gerçek manada esnafın rahatlatılması için işçi, çiftçi, memur ve dar gelirlilerin hayat standartlarının yükseltilmesini bekliyoruz." dedi.

- "Çalışmaların hızlandırılmasında fayda var"

Ahi Sandığı'na yönelik çalışmalara da değinen Çelikus, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinde zor dönemler geçiren esnafımız için Ahi Sandığı çalışmasının hızlandırılmasında fayda var. Esnafın bu zor günlerinde geçmişimizin değerlerini taşıyan, bugünün de izdüşümü 'Ahi Sandığı'nın bir an önce hayata geçirilmesi ve esnafımızın faizsiz olarak bu sandıktan istifade etmesi, kalıcı bir çalışma olur. "

Çelikus, söz konusu yapılandırmadan dolayı Bakan Pekcan'a teşekkürleri iletti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Linea
Satılık 2016 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı