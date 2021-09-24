Takımın yarısı yok! Beşiktaş'ta 2 oyuncu daha sakatlandı
Süper Lig'in 7. haftasında çıktığı Altay maçında Beşiktaş 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlılarda Pjanic ve Oğuzhan da sakatlanarak oyundan çıktı.
Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Altay'ın konuğu oldu.
11 eksikle maça çıkan siyah-beyazlılar, mücadelede 1-0 öne geçse de 2-1 mağlup oldu.
İki oyuncu daha sakatlandı
Beşiktaş'ı maç içerisinde de sakatlıklar peşini bırakmadı. Maçın 31. dakikasında Beşiktaş'ta Pjanic sakatlanarak yerini Güven Yalçın'a bırakırken, 76. dakikada Oğuzhan Özyakup da sakatlanarak yerini Can Bozdoğan'a bıraktı.
Eksik sayısı 13'e çıktı
- Vida
- Welinton
- Montero
- Necip
- Oğuzhan
- Mehmet Topal
- Pjanic
- Ghezzal
- N'Koudou
- Alex Teixeira
- Larin
- Batshuayi
- Rosier (Cezalı)