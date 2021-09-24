  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Takımın yarısı yok! Beşiktaş'ta 2 oyuncu daha sakatlandı
Spor

Takımın yarısı yok! Beşiktaş'ta 2 oyuncu daha sakatlandı

Süper Lig'in 7. haftasında çıktığı Altay maçında Beşiktaş 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlılarda Pjanic ve Oğuzhan da sakatlanarak oyundan çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-09-24 23:12:00 -
Takımın yarısı yok! Beşiktaş'ta 2 oyuncu daha sakatlandı

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Altay'ın konuğu oldu.

11 eksikle maça çıkan siyah-beyazlılar, mücadelede 1-0 öne geçse de 2-1 mağlup oldu.

İki oyuncu daha sakatlandı

Beşiktaş'ı maç içerisinde de sakatlıklar peşini bırakmadı. Maçın 31. dakikasında Beşiktaş'ta Pjanic sakatlanarak yerini Güven Yalçın'a bırakırken, 76. dakikada Oğuzhan Özyakup da sakatlanarak yerini Can Bozdoğan'a bıraktı.

Eksik sayısı 13'e çıktı

  • Vida
  • Welinton
  • Montero
  • Necip
  • Oğuzhan
  • Mehmet Topal
  • Pjanic
  • Ghezzal
  • N'Koudou
  • Alex Teixeira
  • Larin
  • Batshuayi
  • Rosier (Cezalı)
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay