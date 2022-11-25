Takımın adını da değiştirin bari... Atatürk mü olsun, M. Kemal mi?

En son 2014 yılında şampiyon olan ve 8 yıldır ligi zirvede bitiremeyen Fenerbahçe'de, stadın adının Atatürk olması teklifi tartışma çıkarttı. 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya, Cumhuriyetin 100'üncü yılında Fenerbahçe Stadyumu'nun adının Atatürk Stadyumu olmasını talep etti. Ali Koç'tan talebe yeşil ışık gelirken, bazı isimler ise, "Atatürk mü, M. Kemal mi" tartışmasına girdiler.

1907 Fenerbahçe Derneği'nin 30’uncu Yıl Kutlaması, Ataşehir'de düzenlendi.

Organizasyonda 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nun adının Cumhuriyetin 100'üncü yılında Atatürk Stadyumu olmasını talep etti.

Derneğin bir araya geldiği gecede yapılan bu öneri, salonda bulunan sarı-lacivertli taraftar tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

Başkan Ali Koç, bu talebin ardından yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Varsanız biz de varız"

"1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya çok önemli bir noktaya değindi. Birkaç yıldır zaman zaman Yüksek Divan Kurulu toplantılarında da dile getirildi. Kongre üyelerinden de mektuplar almaya başladık. Mevzuata göre stat ismi yönetim kararıyla değişir. Biz de bunu yaparız. Talebin sonuna kadar arkasındayız. Tüm kongre üyelerimize ve taraftarlarımıza sesleniyorum; arzuyu, isteği 100'üncü yıl tamamlanmadan belki de 29 Ekim 2023'de hayata geçirelim. Varsanız biz de varız. Bunu yapmak için Saracoğlu ailesiyle görüşeceğiz."

Ali Koç'un açıklamalarının ardından Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'da Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

"Salondan büyük alkış aldı"

Uğur Dündar, "Başkanımız Ali Koç, bu öneriyi 29 Ekim 2023 de, tüm Fenerbahçe camiasının desteğiyle hayata geçirmeyi istediklerini belirtince salondan büyük alkış aldı." ifadelerini kullandı.

Atatürk Stadyumu adıyla gurur duydum

Fenerbahçe taraftarı olan komedyen Cem Yılmaz'dan, Şükrü Saraçoğlu'nun isminin Atatürk Stadyumu olarak değiştirilmesine destek geldi. Fenerbahçe taraftarı olmasıyla da bilinen ünlü komedyen Cem Yılmaz, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nun isminin Atatürk Stadyumu olarak değiştirilmesi düşüncesiyle alakalı bir tweet attı.

Ünlü isim, "Fenerbahçemizin kıymetli derneği 1907'nin 30'uncu kuruluş yıl dönümünde stadımızın adının Atatürk Stadyumu olacağı müjdesini mutlulukla ve gururla duydum. Fenerbahçe sen çok yaşa!" ifadelerini kullandı.

Yılmaz'ın bu tweetine yüzlerce yorum yapıldı.

BORCU DAĞLARI AŞMIŞKEN...

Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, geçtiğimiz aylarda denetim kurulu faaliyet raporunu okumuştu. Vodina, 1 Ocak-30 Haziran 2022 tarihine kadar olan dönemde Fenerbahçe'nin toplam borcunun 6 milyar 537 milyon TL olduğunu ifade etmişti.