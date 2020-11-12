Takımdan ayrılıyor mu? Sergen Yalçın’dan flaş açıklama

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kulüp televizyonuna konuşarak hakkında çıkan takımdan ayrılacağı haberlerini kesin bir dille yalanladı.

Beşiktaş Başkan Ahmet Nur Çebi de Sergen Yalçın ile ilgili çıkan ayrılık haberlerini yalanlamıştı.

Ahmet Nur Çebi, "Sergen hoca ile biz devam ediyoruz. İkimizin de amacı Beşiktaş'a hizmet etmek. İkimizi de yan yana getiren Beşiktaş Jimnastik Kulübü. İkimizin de amacı aynıysa ayrılık söz konusu değil. Hocayla devam ediyoruz. Zor günlerden geçiyoruz. Bu günlerden hocamızla birlikte mücadele ederek çıkacağız. Bu haberler tamamen yalan" demişti.