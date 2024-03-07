  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

BAYKAR fabrikasını vuracağını duyuran Rusya'dan sürpriz adım! Görüntüleri tüm dünyaya servis ettiler

ABD ile İngiltere, Hudeyde'yi vurdu

Laiklik elden gidiyeah! CHP’nin "seçim için" seccade dağıtmasına vatandaşlar tepki gösterdi

Ünlü ekonomist sessizliğini bozdu: Emekli maaşları için hiçbir şey bitmedi! Erdoğan her an bunu yapabilir

Haluk Görgün'den öğrencilere istihdam müjdesi

DEM ayarlı açıklama! Kandil paniği CHP'ye bildiri yayınlattı

PKK uzantısı için kendi partili adayını sattı! Dem’lileri almam diyen Burcu Köksal’a çok sert sözler

Petrol üretiminde müjde verildi! Gabar'da günlük 37 bin varilin üzerine çıktı... Sevindiren gelişme

Laf olsun torba dolsun adaylarını say say bitmiyor! İstanbul'un oy pusulasını görenler şaşırıyor

Meral'den Mansur'a ağır suçlama
Spor Takımda deprem! Eski yıldız Süper Lig ekibinden apar topar gönderildi! Takım kaptanıyla kavga etti
Spor

Takımda deprem! Eski yıldız Süper Lig ekibinden apar topar gönderildi! Takım kaptanıyla kavga etti

Yeniakit Publisher
2024-03-07 23:33:00 - 2024-03-07 23:33:50
Takımda deprem! Eski yıldız Süper Lig ekibinden apar topar gönderildi! Takım kaptanıyla kavga etti

Konyaspor, bir dönem Beşiktaş forması giyen tecrübeli futbolcu Gökhan Töre ile yollarını ayırdı.

Konyaspor'un antrenmanında kaptan Guilherme ile bir dönem Beşiktaş forması giyen Gökhan Töre arasında tartışma yaşanmıştı.

Yaşanan gerginlik sonrası Gökhan Töre takımdan apar topar gönderildi.

Teknik direktör Fahrudin Omerovic de konu ile ilgili, "İstemediğimiz bir olaydı. Kendisi mutsuz olduğunu ve ayrılmak istediğini ifade etti. Benim kimseyle problemim yok. Olay sonrası artık önümüze bakıyoruz" dedi.

Yeşil-Beyazlı kulüp de Gökhan Töre ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Futbolcumuz Gökhan Töre ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık.

Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Gökhan Töre'ye teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23