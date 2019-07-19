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"Takım tezgahları sektöründe yatırımların devamı için faiz indirimi şart"

Yılın ikinci yarısında dövizin yatay seyri ve olası faizlerdeki düşüşün yatırımlara olumlu yansıması bekleniyor.

19 Temmuz 2019 Cuma 14:52
"Takım tezgahları sektöründe yatırımların devamı için faiz indirimi şart"

Yılın ikinci yarısında dövizin yatay seyri ve olası faizlerdeki düşüşün yatırımlara olumlu yansıması bekleniyor. Makineleri yapan makinelerin sektörü olarak bilinen takım tezgahları ihracatını yüzde 20 oranında artıracağı belirtilirken TEZMAKSAN Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, sektördeki yatırımların devamı için faiz indiriminin şart olduğunu söyledi.



TÜİK tarafından geçen günlerde açıklanan verilere göre; sanayi üretimi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,3 artış kaydederken yıllık bazda yüzde 1,3 azaldı. Makine yapan makinaların sektörü olarak bilinen takım tezgahları sektörü ise yılın ilk yarısını geçen yıl ile aynı, ihracatını da yüzde 20 bandında arttırdı. Özelikle yılın ikinci yarısında dövizin yatay seyri ve olası faizlerdeki düşüşün yatırımlara olumlu yansıyacağını söyleyen TEZMAKSAN Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, yılın ikinci yarısında hedeflerine ulaşacaklarını ve yüzde 30’luk bir büyümeyle yılı istedikleri seviyede kapatacaklarının altını çizerken, "Sektördeki yatırımların devamı için faiz indirimi şart" dedi.



"Yatırımı çekebilmeniz için yatırım ortamını elverişli hale getirmeniz lazım"


Sektördeki yatırımlar için ticari kredi faizlerinde indirimlerin olması gerektiğinin altını çizen Aydoğdu, "Türkiye olarak yatırım faizlerine baktığınızda dünyanın en pahalı faizini kullanan ülkelerden bir tanesiyiz. Yatırımı çekebilmeniz için yatırım ortamını elverişli hale getirmeniz lazım. Faiz oranı da bunlardan en önemlisi. Ekonomik daralmanın en fazla olduğu dönemlerde Türk lirasında yüzde 40’lara yakın faizler vardı. Şu anda yüzde 25’ler civarına düştü. Ancak böyle bir karlılık olmadığı için herhangi bir yatırımı kimse düşünmüyor. Bizim görüşümüz; faiz oranlarının yüzde 15-17 bandına çekilmesi. Hal böyle olunca biz biliyoruz ki bekleyen çok yatırım var. Ve bunlar hızlı şekilde realize olacaktır. Özellikle otomotiv sektöründe proje bazlı işlerin artacağına inanıyoruz. Dolayısıyla herhangi bir projenin hayata geçirilmesi ihracata da yansıyacaktır. Ancak yüksek faiz oranlarıyla bu şekilde yatırım yapmak günümüz şartlarında pek mümkün olmadığı için projeler genelde başka ülkelerde hayata geçiriliyor" şeklinde konuştu.



Takım tezgahları üretiminin bir önceki yıla göre değişmediğini vurgulayan Aydoğdu, Türkiye’nin özellikle otomotiv, savunma sanayi ve medikal üretiminde çok büyük avantajları olduğunu söyledi. Takım tezgahları sektörünün Türkiye’yi rekabetçi bir hale getirdiğini aktaran Aydoğdu, Ar-GE destekli inovasyonel ürünlere ve Endüstri 4.0’a markaların odaklanması gerektiğini belirtti.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 14:52
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