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Spor Takım komple değişti, Ali Koç'un söylemleri değişmedi...
Spor

Takım komple değişti, Ali Koç'un söylemleri değişmedi...

Başkan Ali Koç, geçen seneden bıraktığımız gibi devam ediyor... Maç sonunda Fenerbahçe taraftarlarıyla yine tartışan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Hakem zaten sıkıntılı bir isim. Yöneten kadro iyi değildi. Her golde VAR'a gidildi." diyerek ilk haftadan hakemleri hedef tahtasına koydu.

Yeniakit Publisher
2022-08-09 11:58:00 -
Takım komple değişti, Ali Koç'un söylemleri değişmedi...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Hakem zaten sıkıntılı bir isim. Yöneten kadro iyi değildi. Her golde VAR'a gidildi." dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ümraniyespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

"Bu bir yol kazası. Panik olacak hiçbir şey yok, bu başlangıç hayırlı olabilir. Takımımıza ve hocamıza sonuna kadar güveniyoruz."

"Hakem zaten sıkıntılı bir isim"

"Size soruyorum penaltı mı? Dışarıda geldi. Hakem zaten sıkıntılı bir isim. Yöneten kadro iyi değildi. Her golde VAR'a gidildi. Her maçta çok fazla duruldu. Burada iki Avrupa maçı oynadık, hakemleri gördünüz. Bir 90 dakikada bu kadar hata olmaz."

"Hoca gelmeden 4-5 oyuncu istiyordu. Buraya geldikten sonra fikri değişti, fırsatlar çıktı. Bizim camiada orta yol yok. Yine eleştiri var. Hocamız güveniyorum. Panik yapmamalıyız."

"İmza atmadan isim açıklamayız. Maxi Gomez diyorsunuz, bugüne kadar bize neler yakıştırıldı! Sadece bize de değil, diğer takımlara da! Kamuoyu transfer istiyor değil. Bu yumurta-tavuk meselesi. Bazı medya mensupları, menajerlerle iş yapıyor."

"Forvet en pahalı pozisyon. Maddi sıkıntı olunca, istediğinizi yapamazsınız. Transferin son döneminde çok farklı şeyler oluyor. Biz de onu bekliyoruz."

 

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Yorumlar

Ömer

Her sene takımı bozmak doğru drğil zaruri bir iki oyuncu satılabilir nokta bir kaç oyuncu alırsın o kader . Jesus Avrupa’da iyi olabilir ama Türkiye’yi tanıması zaman alacak . Ali koçu tereddütlü , endişeli gördüm ama kadro iyi f bahçe toparlanır lig yeni başlıyor olası bir başarısızlık Ali koçu götürür . Fenerbahçe de horoz çok her kafalardan bir ses çıkıyor bu yanlış
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