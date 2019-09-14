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Takım elbisesiyle tezgah başına geçip, okul harçlığı için simit satıyor

Keşan Süleyman Paşa İmam Hatip Orta Okulu’nda okuyan 12 yaşındaki Şevket, her cumartesi günü takım elbisesiyle tezgahının başına geçip simit satıyor.

14 Eylül 2019 Cumartesi 18:10
Takım elbisesiyle tezgah başına geçip, okul harçlığı için simit satıyor

Keşan Süleyman Paşa İmam Hatip Orta Okulu’nda okuyan 12 yaşındaki Şevket, her cumartesi günü takım elbisesiyle tezgahının başına geçip simit satıyor. Takım elbisesiyle satış yapan Şevket, “Temiz çıkıp, işimizi ciddiye aldığımı göstermek istiyorum” diyor.


Edirne’nin Keşan ilçesinde yaşayan Şevket Toptaş, cumartesi pazarını “sıcak alıyorsun, marka alıyorsun” diyerek inletip satışını yapıyor.Dede ve babasından sonra 3. kuşak olarak abisi ile birlikte Keşan’da okulun tatil olduğu cumartesi günü tezgah başına geçip 6 yaşından beri simit satıyor. Görenlerin kayıtsız kalamadığı ve büyümüş de küçülmüş tavırları ile büyük ilgi çeken küçük adam, herkesin takdirini topluyor.“Dededen bu yana, babam ve sonra da abim ile ben simit satarak geçim sağlıyoruz. Hafta içi abim tezgahta duruyor, cumartesi günleri de ben geliyorum. Sabah 6 akşam 6, çalışıyorum kapatana kadar beraberiz” diyen Şevket, “Günde kaç simit satıyorsun, ne kadar kazanıyorsun?” sorusuna, “Allah bereket versin abi, o söylendi mi bereketi kaçar” diyerek cevap veriyor.


Özellikle takım elbiseyle satış yaptığını belirten küçük simitçi “Giyinmeyi seviyorum, babam da böyle giyiniyordu, temiz olmalıyız, iyi giyinip işimizi ciddiye aldığımızı göstermeliyiz” dedi.


Büyüyünce ne olmak istediği sorulduğunda “Polis olmak istiyorum” diyerek cevaplayan Şevket, “Kötü adamları yok etmek için istiyorum, bir de motorun üstünde gidiyorlar ya, benim de biraz motor zevkim var ikisini birleştirince yunus polisi oluyor” dedi.


Röportajın sonunda yaşıtlarına seslenen Şevket, “Yaşıtlarıma da bir an önce hayata atılmalarını tavsiye ediyorum. Hayatı erkenden öğrensinler” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 18:10
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