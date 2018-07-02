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Takı kavgasında gelin hastanelik oldu!

Çanakkale'nin Biga ilçesinde takı yüzünden çıktığı belirlenen kavgada gelin hastanelik oldu.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:04
Takı kavgasında gelin hastanelik oldu!

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir düğün salonunda erkek ve kız tarafı arasında takı nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada gelin kayınpederi tarafından darp edildi.

İddiaya göre veteriner damat Onur Yayla ve yakınları düğün öncesi gelin arzuhalci Sevda Gökkaya'yı evinden alarak Köşklübağ düğün salonuna getirdi.

Düğünde takı merasiminin ardından kız tarafı takıların kendilerinde kalacağını söyleyince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya dönüşen olayda gelin kayınpederi tarafından darp edildi.

Gelin Gökkaya Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:04
  1. Çanakkale
  2. Takı Kavgası

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