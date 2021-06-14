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Eğitim Takdir teşekkür hesabı nasıl yapılır? E Okul VBS Takdir Teşekkür puanları hesaplama 2021
Eğitim

Takdir teşekkür hesabı nasıl yapılır? E Okul VBS Takdir Teşekkür puanları hesaplama 2021

Takdir teşekkür hesabı nasıl yapılır? soruları karnelerin verilmesine kısa bir süre kala öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Okullarda ikinci dönemin sonuna yaklaşılıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, karnelerin verileceği tarihi açıklandı. Hâl böyle olunca, karne notları ve takdir teşekkür hesaplama işlemi hakkındaki araştırmalar da artış kazandı. Peki, Takdir teşekkür hesabı nasıl yapılır? E Okul VBS Takdir Teşekkür puanları hesaplama 2021

Yeniakit Publisher
2021-06-14 00:25:00 -
Takdir teşekkür hesabı nasıl yapılır? E Okul VBS Takdir Teşekkür puanları hesaplama 2021

2020-2021 Eğitim yılının sonuna yaklaşıldıkça milyonlarca öğrenci karne almak için sabırsızlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, karnelerin ne zaman verileceğini duyurdu. Öğrenciler ise o güne kadar merakını gidermek için karne notu hesaplama arayışına girdi. Takdir belgesi veya teşekkür belgesi puan hesaplamaları merak kazandı.

Takdir teşekkür hesabı nasıl yapılır?

Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır. Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar. Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler. Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.

Okullara devamı sağlamak için çaba gösteren Milli Eğitim Bakanlığı, takdir teşekkür hesaplama kriterlerini değiştirdi.

Öğrencinin başarı puanı takdir ya da teşekkür belgesi almaya yeterli olsa da devamsızlığı 5 günden fazla olanlar bu belgeyi almaya hak kazanamayacak.

İşte, o yönetmelik değişikliği bilgileri;

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

Karneler nasıl verilecek?

2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna ilişkin karne, teşekkür, takdir, onur ve üstün başarı belgelerinin dağıtımı dijital ortamda gerçekleştirilecek. Dijital ortamda dağıtımı yapılan belgelerin basılı hali ve mezunlara yönelik düzenlenen diplomalar için ilgili okul müdürlüğüne başvurulacak.

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