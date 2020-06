TAITRA Başkanı Yeh: "Akıllı imalat pazarı 2025'te 384 milyar dolara yükselecek"

İSTANBUL (AA) - Tayvan Dış Ticareti Geliştirme Konseyi (TAITRA) Başkanı Walter Yeh, makinenin endüstri 4.0'a otomasyonu ve uygulamasının yükselen bir trend olduğunu belirterek, “Akıllı imalat pazarının 2020'de 214 milyar dolardan 2025'te 384 milyar dolara ulaşması bekleniyor.” dedi.



Tayvan Gelişmiş Akıllı Makine Çözümleri Sanal Fuarı, düzenlenen online basın toplantısı ile açıldı. Sanal fuarda Tayvan'ın “Taiwan Excellence” ödüllü önde gelen akıllı makine şirketlerinden sekizi en gelişmiş akıllı üretim çözümlerini sergiliyor.



Sanal fuara, Tayvan Akıllı Makineleri sektörünü temsilen HIWIN, FFG (Feeler), Solomon, Manford, Chin Fong, Grintimate, Tong Tai ve She Hong (Hartford) şirketleri katıldı. Fuarın açılışında düzenlenen toplantıda 50 “Taiwan Excellence” ödüllü markanın 60 ürünü sergilendi. Hassas bileşenler, dijital olarak kontrol edilen takım tezgahları, otomasyon ekipmanları ve akıllı kontrol sistemleri dahil olmak üzere şirketlerin ürün ve çözümleri tanıtıldı.



Toplantının açılışında konuşan Walter Yeh, Almanya, İngiltere, Polonya, Rusya, Türkiye, Japonya, Hindistan, Tayland, Malezya, Endonezya, Filipinler ve Vietnam'dan sektörden ve medyadan katılımcıların olduğunu belirtti.



Yeh, makinenin endüstri 4.0'a otomasyonu ve uygulamasının, makine endüstrisinde artan bir trend olduğuna işaret ederek, akıllı imalat pazarının 2020'de 214 milyar dolardan 2025'te 384 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini söyledi.





- "Tayvan akıllı makinelerini tanıtmak için uluslararası sergiler düzenleyeceğiz"







Tayvan'ın akıllı makine ürünlerinin, yüksek kalitesi, rafine teknolojisi ve tutarlı performansı ile global olarak tanındığına dikkati çeken Yeh, “Takım tezgahları ve otomasyon ekipmanları, hassas bileşenler ve her iki işleme ekipmanı da dahil olmak üzere Tayvan'ın en yeni akıllı makine teknolojilerini paylaşıyoruz. Tayvan'ın en iyi teknolojileri sergilemek için sürekli bir çaba içerisindeyiz.” diye konuştu.



Yeh, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde, alıcıların dünyanın her yerinden ürünleri her an her yerde değerlendirebilmesi için Tayvan Gelişmiş Akıllı Makine Çözümleri Sanal Fuarı’nı başlattıklarını aktararak, “Dolayısıyla, 50 markanın 60 yenilikçi ürününü bu sanal ortamda tanıtılacak. Alıcıların her zaman Tayvan'dan en son teknolojiyi alabilmesini sağlamak için güncellemeler olacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.



Yeh, TAITRA’nın, pandemi sonrası dönemde Tayvan akıllı makinelerini tanıtmaya devam etmek için uluslararası sergiler de düzenleyeceğine değindi.







- Sanal fuarda yer alan firmaların akıllı makinelerinin özellikleri







HIWIN'in DATORKER Robot Redüktörü, uluslararası standartlara uygun olarak 7 bin saatin üzerinde istikrarlı tekrarlanabilirlik ve konumlandırma sağlıyor. HIWIN bu standart ulaşabilen firmalar arasında dünya çapında üçüncü sırada yer almaktadır. Redüktör, robotlarda, otomasyon ekipmanlarında, yarı iletken ekipmanlar davet akım tezgahlarında yaygın olarak kullanılıyor.



FEELER'in yeni Akıllı Beş Eksenli İşleme Merkezi, akıllı işletimi istikrarlı işlevsellik ile birleştirmekte. Bulut platformuna bağlanma özelliği ile kullanım oranı, boşta kalma analizi gibi önemli verileri okuyabilme imkanı sunar. Sarsıntı bastırma tekniği, işmili ve akış hızını ayarlayarak kesme titreşiminin azaltılmasını sağlıyor.



SOLOMON'un AccuPick 3D'si, farklı nesne türleri karıştırıldığında bile robotların komplike “seç-ve-yerleştir” görevlerini gerçekleştirmesini sağlayan gelişmiş bir 3D görüş teknolojisi. Sistem tüm büyük robot markalarıyla uyumlu. Kullandığı son teknoloji ürünü 3D optic modül, seçme işleminin hem hızlı hem de doğru olmasını sağlar ve 2 m x 2m’ye kadar olan boyuttaki toplama alanında işleyebiliyor.



MANFORD'un VU-620 5 Eksenli İşleme Merkezi yüksek hız, hassasiyet ve güvenilir kalite sunuyor. B/C eksenli döner çalışma masası ve lineer kılavuz yöntemleri, yüksek performanslı düktilite, daha fazla titreşim önleme kapasitesi, normal yağlama sistemi ve pompa motorundan yüzde 90 daha az yağ ve yüzde 80 daha az elektrik kullanımı sağlar. Bu makine 3D kesim için uygun.



CHIN FONG'un GTX Serisi Güç Presi, düşük hızda tam enerjiyle yüksek torkolan ve presle tasarlanmış bir servo sürücü motoruyla güçlendirilmiş. Slide'ın hareketini ve tonajını stabilize edebilen serbest ayar oluşturma eğrisi, bükme, çekme, ekstrüzyon gibi her türlü şekillendirme ihtiyaçlarında uyumlu olan 'mikroinç' ile mümkündür. Bu şekilde verimlilik de büyük ölçüde artıyor.



GRINTIMATE CTS-100 Öğütücü, şanzıman dişlisinin öğütme verimliliğini etkili bir şekilde artıran özel bir hidrostatik sistem ile donatıldı. Yüksek sertlik, düşük sürtünme ve aşınma özellikleri ile taşlama çarkı 300 mm’ye kadar genişletilebilir taşlama çarkı taşlama işlemini büyük ölçüde kolaylaştırmakta ve süreci 45 saniyeye kadar kısaltmakta.



TONGTAI'nın "SP-5000P" Beş Eksenli Yatay Makine Merkezi alüminyum alaşımlı parçalar için mükemmel işleme performansı sağlamak amacıyla geliştirildi. Yüksek hızlı çift DD motor sürücüsüne sahip iki eksenli devirme ve döner tablası tüm karmaşık açılarda kullanılabilir. Yüksek hassasiyetli konik konumlandırma pimleri, makine işlemleri sırasında stabilite ve güçlü bir sıkma kuvveti sağlıyor.



HARTFORD'un Hartrol Premium Denetleyici’si metal kesme işlemlerinize daha fazla beceri ve verimlilik getiren son derece optimize edilmiş ve kontrolü kolay özelliklere sahip. Uzaktan yönetim sistemi, makinenin durumunu kontrol etmenizi ve gerektiği gibi ayarlamanızı sağlamakta. Ayrıca çoklu dokunmatik ekran, işlem sırasında programlamayı daha kolay ve daha hızlı hale getiriyor.