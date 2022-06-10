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Ekonomi Tahsisli swap nedir, ne işe yarar?
Ekonomi

Tahsisli swap nedir, ne işe yarar?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Yurt dışı yerleşikler için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanı ile yurt dışı yerleşiklerin, belirlenecek alanlarda kullanılmak üzere Türk Lirası cinsi varlıklara erişim imkanı genişletilecektir. Bakan Nebati'nin açıklamaları sonrası tahsisli swap nedir? sorusu gündeme geldi.

Yeniakit Publisher
2022-06-10 17:27:00 - 2022-06-10 17:29:32
Tahsisli swap nedir, ne işe yarar?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi toplama işlemlerinin 15 Haziran tarihinden itibaren gerçekleşeceğini duyurdu. Senetler 3 ayda bir kupon getirisi sağlayacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Yurt dışı yerleşikler için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanı  konusunda da bir açıklama yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Yurt dışı yerleşikler için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanı ile yurt dışı yerleşiklerin, belirlenecek alanlarda kullanılmak üzere Türk Lirası cinsi varlıklara erişim imkanı genişletilecektir.”

Swap nedir

Swap kelime anlamı olarak "değiş tokuş etmek, takas etmek, değiştirmek" gibi anlamlara gelmektedir. Swap; İki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde bir varlık ya da yükümlülüğe bağlı olan farklı faiz ödemelerini veya döviz cinsini karşılıklı olarak değiştirdikleri bir takas sözleşmesidir diye tanımlanabilmektedir.

Örneğin on yıllık sabit faizli borca sahip bir firma ile benzer ancak dalgalı faizli borca sahip bir firma birbirlerinin yükümlülüklerini değiştirebilir. Swap işlemlerinde, faiz oranları ile döviz kurlarındaki değişmeler sonucunda ortaya çıkan riski en aza indirmek amaçlanmaktadır.

Swap ticari olarak ne demek?

Kelime anlamıyla iki tarafın karşılıklı olarak konusu ve değeri aynı olan iktisadi ve mali değerleri birbiriyle değiş - tokuş etmeleri anlamına gelir. Bu anlamda mübadele, değişim veya takas demektir.

Swap türleri nelerdir?

1- Faiz Swapları:

 

Sabit Faiz - Değişken Faiz Swapı

Değişken Faiz - Değişken Faiz Swapı

Vadeden önce son verme hakkı veren swaplar

Vadeli (Forward) Swaplar

Faiz oranının sonradan belirlenmesi hakkını veren swaplar

2- Para (Döviz) Swapları:

Sabit Faiz - Değişken Faiz Para Swapı

Değişken Faiz - Değişken Faiz Para Swapı

3-Diğer Swap türleri:

Para (Döviz) opsiyon swapları

Geçişli Swaplar

Birleşik geçişli swaplar

İkili para swapları

 

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