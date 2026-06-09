Tahran’ın füzeli misilleme uyarısı katil İsrail'i durdurmadı! Lübnan’ın güneyine şafak vakti amansız bombardıman başladı
İran Silahlı Kuvvetleri’nin ‘Saldırılar sürerse daha sert vururuz’ restine rağmen katil İsrail ordusu Lübnan'ın güneyini abluka altına aldı. Savaş uçakları ve topçu bataryalarıyla Nebatiye ve Sur kentlerindeki çok sayıda beldeyi yerle bir eden İsrail’in bu hamlesi, Netanyahu’nun Trump’ın talebiyle İran’ı durdurup Lübnan’a tüm gücüyle yüklenme sinsi planını bir kez daha gözler önüne serdi.
İsrail ordusu, İran'ın uyarısına rağmen Lübnan'ın güneyindeki çok sayıda beldeye saldırılarını sabah saatlerinde de sürdürdü.
Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu Nebatiye kentine bağlı Kalavay beldesi çevresini topçu atışlarıyla hedef aldı.
Cenub ilindeki Cizzin beldesine bağlı El-Katrani bölgesi de İsrail topçu saldırılarına maruz kaldı.
Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde ise İsrail savaş uçakları, Abbasiye beldesine bağlı El-Hamadiye Mahallesi'ni bombaladı.
Ayrıca İsrail ordusu, Sur'a bağlı Deyr Kanun Ras el-Ayn ve Ramadiye beldelerine hava saldırıları düzenledi.
İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı, İsrail'e yönelik askeri operasyonların durdurulduğunu açıklamış ancak İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde daha sert karşılık verileceği uyarısında bulunmuştu.
İsrail basını ise Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Trump'ın talebi üzerine İran'a saldırıları durdurmayı kabul ettiğini ancak Lübnan'a saldırıların "tüm gücüyle" devam edeceğini öne sürmüştü.
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