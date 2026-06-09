Tahran’ın füzeli misilleme uyarısı katil İsrail'i durdurmadı! Lübnan’ın güneyine şafak vakti amansız bombardıman başladı

İran Silahlı Kuvvetleri’nin ‘Saldırılar sürerse daha sert vururuz’ restine rağmen katil İsrail ordusu Lübnan'ın güneyini abluka altına aldı. Savaş uçakları ve topçu bataryalarıyla Nebatiye ve Sur kentlerindeki çok sayıda beldeyi yerle bir eden İsrail’in bu hamlesi, Netanyahu’nun Trump’ın talebiyle İran’ı durdurup Lübnan’a tüm gücüyle yüklenme sinsi planını bir kez daha gözler önüne serdi.