  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Duruşmaya 1 gün kala Güllü’nün kızı ile konuşması ortaya çıktı: En çok seni kıskanıyorum! Savaşın maskelediği gerçek: "The Bibi Files": Gizlenen yolsuzluk belgeselle Avrupa standında CHP’den koptular zihniyet değişmedi! Yeni Parti ile HÜDA PAR arasında “kadın hastanesi” gerilimi Bu ekrana sakın tıklamayın: Dolandırıcılardan ‘Google ödülü’ tuzağı Fon soruşturmasında sıcak gelişme! SPK eski başkanı İbrahim Ömer Gönül ifadeye çağrıldı Siyasette tehlike çanları: Kibir değil adalet, kayırmacılık değil liyakat ABD işgali 23 yıl sonra sona erdi: Küresel eşkıyanın Irak’tan çekilme süreci tamamlandı Çetiner Çetin acil inen uçaktaki ilginç detayı paylaştı! Olayın sebebi Rus ve Ukraynalı pilotun kavgası mı? Yüzde 87’si siber saldırılarla kalıcı veri kaybına uğruyor! Hackerlerin yeni hedefi perakende sektörü Namaz kılan yolcuyu bıraktılar
Dünya Futbol dünyasını şok eden ölüm! Kulüp başkanına kanlı infaz!
Dünya

Futbol dünyasını şok eden ölüm! Kulüp başkanına kanlı infaz!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Futbol dünyasını şok eden ölüm! Kulüp başkanına kanlı infaz!

Bulgaristan’da gündemi sarsan kanlı bir saldırı gerçekleştirildi. Ülkenin köklü kulüplerinden Botev Plovdiv'in başkanı Iliyan Filipov, düzenlenen silahlı saldırıda başından vurularak can verdi. 53 yaşındaki Filipov'un ölümü sonrası geniş çaplı soruşturma yürütülürken emniyet güçleri saldırının sebebi ve şüphelilerin tespiti için çalışma başlattı.

Bulgaristan'ın köklü kulüplerinden Botev Plovdiv'in başkanı ve çoğunluk hissedarı Iliyan Filipov, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Futbol dünyasını sarsan olay, gece saatlerinde Plovdiv kentinde meydana geldi.

 

BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Bulgaristan polisinin verdiği bilgilere göre, saat 01.00 sıralarında Plovdiv'deki bir adreste silahlı saldırı ihbarı yapıldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, Filipov'un hayatını kaybettiğini belirledi. İlk bilgilere göre 53 yaşındaki kulüp başkanının başından vurulduğu tespit edildi.Olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı. Saldırının nedeni ve saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilere ilişkin çalışmalar sürüyor.

 

KULÜBÜ 2025'TE ZOR DURUMDAN ÇIKARMIŞTI

Filipov, Bulgaristan'ın önemli nakliye ve lojistik şirketlerinden PIMK'nin kurucuları arasında yer almasının yanı sıra Botev Plovdiv'de üstlendiği rolle de tanınıyordu. 2025 yazında mali açıdan zor günler geçiren kulübün yeniden ayağa kalkmasında önemli rol oynayan Filipov, Hristo Botev Stadyumu'nun yeniden inşa edilmesi sürecinde de öne çıkan isimlerden biri olmuştu.

 

BOTEV PLOVDIV'DEN AÇIKLAMA

Botev Plovdiv, başkanının ölümünün ardından yayımladığı mesajda büyük üzüntü yaşandığını belirterek Filipov'un kulüp tarihindeki yerinin unutulmayacağını ifade etti. Kulüp yönetimi, futbolcular ve çalışanlar Filipov'un ailesi ile yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

İsrail akademi dünyasında skandal rapor ortaya çıktı! Gazze soykırımını eleştiren 100’den fazla Filistinli öğrenciye ırkçı infaz!
İsrail akademi dünyasında skandal rapor ortaya çıktı! Gazze soykırımını eleştiren 100’den fazla Filistinli öğrenciye ırkçı infaz!

Gündem

İsrail akademi dünyasında skandal rapor ortaya çıktı! Gazze soykırımını eleştiren 100’den fazla Filistinli öğrenciye ırkçı infaz!

Gaziantep’te kanlı hesaplaşma! Dağlık alanda infaz yapan katil zanlısı delikte yakalandı!
Gaziantep’te kanlı hesaplaşma! Dağlık alanda infaz yapan katil zanlısı delikte yakalandı!

Yerel

Gaziantep’te kanlı hesaplaşma! Dağlık alanda infaz yapan katil zanlısı delikte yakalandı!

Menderes'i Yassıada'da duruşmalara götüren asker İmralı'daki infaz sabahını anlattı
Menderes'i Yassıada'da duruşmalara götüren asker İmralı'daki infaz sabahını anlattı

Aktüel

Menderes'i Yassıada'da duruşmalara götüren asker İmralı'daki infaz sabahını anlattı

Herkes bu cinayeti konuşuyor: Gazete yöneticisi otoparkta infaz edildi! İşte ölümünde dikkat çeken detay
Herkes bu cinayeti konuşuyor: Gazete yöneticisi otoparkta infaz edildi! İşte ölümünde dikkat çeken detay

Dünya

Herkes bu cinayeti konuşuyor: Gazete yöneticisi otoparkta infaz edildi! İşte ölümünde dikkat çeken detay

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23