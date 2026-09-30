Duruşmaya 1 gün kala Güllü’nün kızı ile konuşması ortaya çıktı: En çok seni kıskanıyorum!

Kamuoyunda Güllü olarak bilinen asıl ismi Gül Tut olan arabesk sanatçısı Güllü’nün 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'da oturdukları binanın 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek şüpheli ölümüne ilişkin davada ilk duruşma 1 Ekim 2026 Perşembe günü saat 13.50'de Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Dava öncesi yeni bir gelişme daha oldu.

Güllü’nün ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in annesiyle arasındaki sert diyalog dikkat çekti.

SENİN GÜCÜNÜ HAZMEDEMİYORUM

Tuğyan ve annesi Güllü arasında geçen diyalog şöyle:

Tuğyan Ülkem Gülter: Seninle neden kavga ediyoruz biliyor musun? Çünkü bu hayatta en çok ben seni hazmedemiyorum, sen de beni. Ben senin gücünü hazmedemiyorum, sen de benim gücümü hazmedemiyorsun. Bu hayatta en çok sen beni kıskanıyorsun, ben de seni kıskanıyorum.

Güllü: Sen benim doğurduğumsun, canımsın. Bak şu etimsin, etim. Milleti bırak.

Tuğyan Ülkem Gülter: Biz en son ne zaman sen, ben ve Yağız nereye gittik? Biz en son ne zaman aile olduk?

Güllü: Nişan

Tuğyan Ülkem Gülter: Orada aile değildik, biz orada tiyatro yapıyorduk. İnsanlar bizi aile gibi görsün. Çünkü orada ait olan aile biz değildik. Maddi anlamda değil anne bu, manevi anlamda. Belki manevi anlamda bana ihtiyacın var ama benim haberim yok. Çünkü sen bunu söyleyemiyorsun, fırsatın yok.

Güllü: Sen sor o zaman.

GÖZLER 1 EKİM’DE

Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, dosyaya giren ses kayıtları ve görüntüler ile hakkındaki suçlamalara hakim karşısında cevap verecek.

İddianamede, tutuklu kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında "tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.