Mahkeme son noktayı koydu: Yılan hikayesine dönen arazide karar

Akyazı'da yıllardır süren arazi tartışması, belediyenin satış ilanıyla yeni bir boyut kazandı.

Kuzuluk Belediyesi döneminde bir şahsa, belirlenen süre içerisinde iş yeri ve fabrika yapması şartıyla verilen yaklaşık 39 bin metrekarelik arazi, bu şartın yerine getirilmemesi üzerine yargıya taşındı.

Kuzuluk Belde Belediyesi'nin kapanmasının ardından söz konusu araziyle ilgili hukuki süreç Akyazı Belediyesi tarafından yürütüldü.

YILLAR SÜREN DAVA BELEDİYE LEHİNE SONUÇLANDI

Edinilen bilgilere göre, belirlenen süre içerisinde arazi üzerine fabrika veya iş yeri yapılmaması sonrasında taşınmazın belediyeye geri dönmesi konusunda uzun yıllar süren hukuki süreç yaşandı.

Akyazı Belediyesi, Kuzuluk Belediyesi'nin kapanmasının ardından davayı sürdürürken, yıllar süren yargı sürecinin sonunda taşınmazla ilgili belediye lehine karar çıktı.

Mahkeme sürecinin belediye lehine sonuçlanmasının ardından ise Akyazı Belediyesi, söz konusu taşınmazı satışa çıkardı.

38 BİN 938 METREKARELİK SANAYİ ALANI

Satış ilanına göre Kuzuluk Mahallesi'nde bulunan 402 ada 5 parsel, 38 bin 938,71 metrekare yüzölçümüne sahip.

İmar durumunda sanayi alanı olarak belirtilen taşınmazda emsal 1.00, bina yüksekliği ise serbest olarak yer alıyor.

MUHAMMEN BEDELİ 470 MİLYON LİRA

Akyazı Belediyesi, yıllardır hukuki sürecin konusu olan taşınmaz için 470 milyon lira muhammen bedel belirledi.

İhaleye katılacaklardan istenecek geçici teminat bedeli ise 14 milyon 100 bin lira olarak açıklandı.

İHALE 5 KASIM'DA

Taşınmazın satışı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesi kapsamında kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilecek.

İhale, 5 Kasım 2026 Perşembe günü saat 10.30'da Akyazı Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda Belediye Encümeni huzurunda yapılacak.

Teklif zarflarının ise 4 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 12.30'a kadar Akyazı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekiyor.

Satışın gerçekleşmesi halinde, yıllardır hukuki tartışmaların odağında bulunan yaklaşık 39 bin metrekarelik arazi belediyenin mülkiyetinden çıkmış olacak.