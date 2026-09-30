  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Katz’tan sınır tanımayan suikast tehdidi! “Yurt dışındakiler de hedefte” Ülkede müslüman sayısı artınca direnemediler: İki dini bayram resmi tatil ilan edildi Süresiz nafaka resmen iptal edildi! 30 Eylül 2026: Günün Ayet ve Hadisi 30 Eylül 1964: Mustafa Halim Özyazıcı'nın vefatı (XX. yüzyılın büyük Türk hattatı) Yemen ordusundan 24 saatte 414 operasyon açıklaması Katar’dan Netanyahu’ya sert çıkış: Kırmızı çizgiyi aştı İran'da aradığını bulamadı! Trump güçsüz ülkeye yükleniyor Trump şov! Yapay zekanın adı değişti İBB davası devam ediyor! Bağış adı altında haraç
Dünya 1317 işgalci siyonistten şafak baskını! Mescid-i Aksa’da şarkı söyleyip dans ettiler!
Dünya

1317 işgalci siyonistten şafak baskını! Mescid-i Aksa’da şarkı söyleyip dans ettiler!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
1317 işgalci siyonistten şafak baskını! Mescid-i Aksa’da şarkı söyleyip dans ettiler!

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te, Filistin topraklarını gasbeden 1300'den fazla İsrailli, Sukot (Çardaklar) Bayramı bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı. İşgalci İsrail polisinin koruması altında kutsal mabede giren alçakların Mescid-i Aksa’da dini ritüeller ve dualar yaparak, şarkı söylenip dans ettiği öğrenildi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, 1317 İsraillinin sabah saatlerinde İsrail polisinin korumasında Mescid-i Aksa'ya baskınına ilişkin bilgi verildi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden ismini vermek istemeyen bir yetkili, Filistin topraklarını gasbeden yüzlerce İsraillinin sabah saatlerinden itibaren İsrail polisinin koruması eşliğinde Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarına devam ettiğini ifade etti.

Yetkili, baskınlar sırasında Mescid-i Aksa'daki tarihi statükonun ihlal edilerek dini ritüeller ve dualar yapıldığını, şarkı söylenip dans edildiğini aktardı.

 

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin açıklamalarına göre, Sukot Bayramı bahanesiyle 27 Eylül'den bu yana binlerce İsrailli Mescid-i Aksa'ya baskın düzenliyor.

Yahudi bayramları 12-13 Eylül'deki İbrani yeni yılıyla başladı. Bayram döneminin, 21 Eylül'deki Yom Kippur (Kefaret Günü) ve 26 Eylül-2 Ekim tarihlerindeki Sukot Bayramı ile 3 Ekim'deki Simhat Tora (Tevrat'ın Hatmi) Bayramıyla devam etmesi bekleniyor.

Hamas, İsrail'in şeytani planını açıkladı
Hamas, İsrail'in şeytani planını açıkladı

Dünya

Hamas, İsrail'in şeytani planını açıkladı

Hamas, İsrail'in şeytani planını açıkladı
Hamas, İsrail'in şeytani planını açıkladı

Dünya

Hamas, İsrail'in şeytani planını açıkladı

Milli güvenliği hedef alıyorlar! İsrail propagandası yapan 88 hesaba erişim engeli
Milli güvenliği hedef alıyorlar! İsrail propagandası yapan 88 hesaba erişim engeli

Gündem

Milli güvenliği hedef alıyorlar! İsrail propagandası yapan 88 hesaba erişim engeli

İsrail ateşkesi hiçe sayıp Gazze'yi kana buladı! Düzenlenen katliam saldırılarında masum canlar toprağa düştü!
İsrail ateşkesi hiçe sayıp Gazze'yi kana buladı! Düzenlenen katliam saldırılarında masum canlar toprağa düştü!

Gündem

İsrail ateşkesi hiçe sayıp Gazze'yi kana buladı! Düzenlenen katliam saldırılarında masum canlar toprağa düştü!

{relation id:2025152 slug:'hamas-israilin-seytani-planini-acikladi'}

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23