1317 işgalci siyonistten şafak baskını! Mescid-i Aksa’da şarkı söyleyip dans ettiler!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İşgal altındaki Doğu Kudüs'te, Filistin topraklarını gasbeden 1300'den fazla İsrailli, Sukot (Çardaklar) Bayramı bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı. İşgalci İsrail polisinin koruması altında kutsal mabede giren alçakların Mescid-i Aksa’da dini ritüeller ve dualar yaparak, şarkı söylenip dans ettiği öğrenildi.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, 1317 İsraillinin sabah saatlerinde İsrail polisinin korumasında Mescid-i Aksa'ya baskınına ilişkin bilgi verildi.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden ismini vermek istemeyen bir yetkili, Filistin topraklarını gasbeden yüzlerce İsraillinin sabah saatlerinden itibaren İsrail polisinin koruması eşliğinde Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarına devam ettiğini ifade etti.
Yetkili, baskınlar sırasında Mescid-i Aksa'daki tarihi statükonun ihlal edilerek dini ritüeller ve dualar yapıldığını, şarkı söylenip dans edildiğini aktardı.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin açıklamalarına göre, Sukot Bayramı bahanesiyle 27 Eylül'den bu yana binlerce İsrailli Mescid-i Aksa'ya baskın düzenliyor.
Yahudi bayramları 12-13 Eylül'deki İbrani yeni yılıyla başladı. Bayram döneminin, 21 Eylül'deki Yom Kippur (Kefaret Günü) ve 26 Eylül-2 Ekim tarihlerindeki Sukot Bayramı ile 3 Ekim'deki Simhat Tora (Tevrat'ın Hatmi) Bayramıyla devam etmesi bekleniyor.
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