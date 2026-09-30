Bir grup öğrenciden pes dedirten şımarıklık! Ucuz yemek var, şimdi diyetlisini istiyorlar
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Devletin köklü üniversitelerinden biri olan İstanbul Üniversitesinde okuyan bir grup şımarık öğrencinin istekleri ‘pes artık’ dedirtti. Uygun fiyata verilen 3-4 çeşit yemeğe beğenmeyen grup, diyetlerine uygun yemek çıkmamasını gerekçe göstererek protesto şovu yaptı.
İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin şımarık yemekhane protestosu sosyal medyada destek yerine büyük tepki çekti. Yemekhane ücretlerine zam getirildiğini iddia ederek protesto gösterisi yapan bir grup öğrenci, zamdan daha önemli bir sorunları olduğunu, yemek planlarının kendilerine sorulmadan hazırlandığını, diyet yemek istediklerini söyledi.
Neredeyse bedavaya 3-4 çeşit yemek yiyen öğrencilerin gösterisi sosyal medyada büyük tepki çekti. Yapılan yorumlarda “Kaçıncı seviye şımarıklık bu..” ifadeleri öne çıktı.