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Aktüel

Tahran'daki Firdevs Meydanı'nda çevreye bırakılan çöpler yandı

Yeniakit Publisher
2020-07-12 19:35:37 -
Tahran'daki Firdevs Meydanı'nda çevreye bırakılan çöpler yandı

TAHRAN (AA) - İran'ın başkenti Tahran'ın Firdevsi Meydanı'nda çevreye bırakılan çöpler alev aldı.

Tahran İtfaiye Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Firdevsi Meydanı'nda çevreye bırakılan çöplerin henüz belirlenemeyen nedenle alev alması sonucu yangın çıktığı belirtildi.

Olayda ölü ya da yaralının olmadığı, çevredeki binaların dumandan etkilendiği bildirildi.

İran'da son haftalarda meydana gelen gaz ve trafo patlamaları ile orman ve park yangınları, dışarıdan ülkeye saldırı olduğu iddialarına yol açıyor.

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