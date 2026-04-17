Tahran'da Türkiye vurgusu: Ankara'nın desteği hayati önemde

Resmi temaslar kapsamında İran'a giden Munir ve Pezeşkiyan; bölgesel gelişmeler, ateşkes süreci ve ikili ilişkileri masaya yatırdı. Görüşmenin odak noktası ise süregelen krizlerin ardından bölgenin nasıl şekilleneceği oldu.

Bölge eski haline dönmeyecek

Savaş sonrası sürece dair gerçekçi bir tablo çizen Mareşal Munir, şu ifadeleri kullandı:

"Her ne kadar bu savaş sona erecek olsa da bölge eski haline dönmeyecektir. Bu nedenle tüm ülkelerin bölgenin yeniden inşası, istikrarı ve huzuru için ortak hareket etmesi gerekmektedir."

Diplomatik iş birliğinde Türkiye detayı

Kriz sürecinde aktif rol alan ülkelere teşekkür eden Munir; Çin, Suudi Arabistan ve Mısır ile birlikte Türkiye'nin diplomatik girişimlerinin altını çizdi. Bu iş birliklerinin barış zamanından ziyade, kriz dönemlerinde çok daha belirgin ve kıymetli hale geldiğini belirten Munir, Ankara'nın desteğinin sürdürülmesinin önemine işaret etti.

Barış için geri sayım

Müzakerelerin gidişatına dair iyimser bir mesaj veren Pakistan Genelkurmay Başkanı, kısa süre içinde bir anlaşmaya varılmasını beklediklerini ifade etti. Savaşın yıkım ve kayıptan başka bir sonuç getirmeyeceğini hatırlatan Munir, bölge ülkelerinin kolektif çabasının kalıcı barış için tek yol olduğunu vurguladı.