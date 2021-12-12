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Dünya Tahran'da okullar tatil edildi! Yetkililerden 'dışarı çıkmayın' uyarısı
Dünya

Tahran'da okullar tatil edildi! Yetkililerden 'dışarı çıkmayın' uyarısı

İran'ın başkenti Tahran'da hava kirliliği nedeniyle yetkililer vatandaşlara 'dışarı çıkmayın' uyarısı yaparken okullar da tatil edildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 18:01:00 - 2021-12-12 18:05:20

İran’ın başkenti Tahran’da etkili olan hava kirliliği nedeniyle ana okullar ve ilkokullar tatil edilirken, tüm spor faaliyetleri 3 gün boyunca yasaklandı.

Hava kirliliği sorunuyla mücadele eden İran’ın başkenti Tahran, hava kirliliğinde dünyada 12’nci sırada yer alıyor. Tahran’da, her yıl kış ayında etkili olan hava kirliliği hayatı olumsuz etkiliyor. Tahran’ın hava sirkülasyonuna uygun olmayan fiziki yapısı, şehirdeki yoğun nüfus ve araç kullanımı, araçlarda ve fabrikalarda kullanılan kalitesiz yakıtlar Tahran’daki hava kirliliğinin başlıca nedenleri olarak görülüyor.

Tahran Hava Kalitesi Ölçme Şirketi tarafından yapılan açıklamada, başkentte bugün hava kirliliğinin 124 mikrogram/metreküp olduğu ve bu oranın tüm yaş grupları için sağlıksız ve tehlikeli olduğu açıklandı.

Yetkililerden vatandaşlara uyarı

 

Yetkililer, Tahran halkının mecbur olmadıkça dışarıya çıkmamalarını isterken, havadaki 2.5 mikrondan küçük partiküllerin akciğerlere zarar verdiği ve bu nedenle kirli havanın özellikle yaşlılar, çocuklar ve akciğer hastalarında kötü sonuçlara neden olabileceği uyarısında bulundu.

Okullar tatil edildi

Tahran Hava Kirliliği Acil Durum Komitesi’nin kararı doğrultusunda, Başkentte ana okullar ve ilkokullar tatil edilirken, tüm spor faaliyetleri 3 gün boyunca yasaklandı.

Her yıl kış ayında hayatı olumsuz etkileyen hava kirliliği sorununa çözüm olarak bisiklet kullanımı teşvik edilirken, eskimiş araçların trafikten men edilmesi, trafikte tek ve çift plaka uygulaması ve fabrikaların şehir dışına çıkartılması gibi programlar devlet tarafından uygulanıyor.

3 bin 751 kişi hayatını kaybetmişti

Tahran’da geçtiğimiz yıl hava kirliliğinin neden olduğunu hastalıklar sonucunda 3 bin 751 kişi hayatını kaybetmişti.

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