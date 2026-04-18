Tahran’da Cuma namazında ‘Yaşasın Türkiye’ nidaları yeri göğü inletti
İran'ın başkenti Tahran'da bugün kılınan Cuma namazı sonrasında, cemaat alışılmadık bir şekilde "Yaşasın Türkiye" sloganı attı. Genellikle dini ve siyasi mesajların harmanlandığı, devlet politikalarına destek veya batılı ülkelere protesto sloganlarının duyulduğu Cuma namazında bu slogan, şaşkınlık ve merak uyandırdı.
Namaz sırasında platformda hutbe konuşması yapan imamın, ABD ve İran arasındaki gerilimlere değindiği ve savaşta Türkiye'nin İran halkının yanında durduğunu anlatarak Türkiye’ye teşekkür etmesi üzerine cemaatin hep bir ağızdan "Yaşasın Türkiye" diyerek bağırdığı ve Türkiye'ye olan sevgilerini gösterdiği video görüntülerine yansıdı.
Bu olay, iki ülke arasındaki ilişkilerin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Tahran’da Cuma Namazı'nda atılan bu slogan, sadece bir ifade değil, aynı zamanda İran halkının Türkiye'ye olan güvenini ve sevgisini de yansıtıyor.