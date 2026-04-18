Tahran’da Cuma namazında ‘Yaşasın Türkiye’ nidaları yeri göğü inletti

Namaz sırasında platformda hutbe konuşması yapan imamın, ABD ve İran arasındaki gerilimlere değindiği ve savaşta Türkiye'nin İran halkının yanında durduğunu anlatarak Türkiye’ye teşekkür etmesi üzerine cemaatin hep bir ağızdan "Yaşasın Türkiye" diyerek bağırdığı ve Türkiye'ye olan sevgilerini gösterdiği video görüntülerine yansıdı.

Bu olay, iki ülke arasındaki ilişkilerin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Tahran’da Cuma Namazı'nda atılan bu slogan, sadece bir ifade değil, aynı zamanda İran halkının Türkiye'ye olan güvenini ve sevgisini de yansıtıyor.