Tahminlerinde fena halde çuvallayan Selçuk Geçer, işsizlik ve enflasyon artacak, dolarınızı satmayın dedi!

Sürekli olarak yatırımcılara korku pompalayan sözde ekonomist Selçuk Geçer'den yine ilginç bir çıkış geldi.

Selçuk Geçer, dün açıklanan enflasyon rakamlarının ardından dolar yatırımcısına seözde uyarılarda bulundu. TÜİK'in göre yüzde 83,45, ENAG'ın 186,27 olarak açıkladığı enflasyon rakamlarından sonra dolar kurunun fırlayacağını ileri süren Selçuk Geçer, önümüzdeki 3 aya dikkat dedi ve yine kafa saçmaladı.

İşte her gün yeni bir tahminde bulunan, ancak her seferinde de çuvallayan İşte Selçuk Geçer'in o sözleri:

Enflasyonun düşmemesi halinde dolar kurunun kontrol edilemeyeceğini dile getiren Geçer, "Ekim, kasım, aralık aylarına dikkat edin. Türkiye ekonomisi büyük bir bataklığa sürükleniyor. Fakirler daha da fakirleşiyor. 3-5 zengin daha da zenginleşiyor. Orta sınıf kalmadı. Kısa vadeli borçların ödenme zamanı geliyor. Dolara olan talep artacak. Turizm gelirleri ile idare ettin bugüne kadar. Bundan sonra ne yapacaksın? Dolar kuru sert hareket edeceğini herkes görecek" diye konuştu.

Dolar için "kaçılmaz son" uyarısında bulunan Selçuk Geçer, dolar kurunun yıl sonunda 28 TL’yi göreceği iddiasında bulunurken, yükselişin devam edeceğini söyledi. Geçer, dolar sahiplerine seslenerek, zarar etmemeleri için 'Dolarınızı satmayın' dedi. Yine çıldırdı!

DOLARA OLAN İHTİYAÇ DA ARTACAK"

Geçer önceki gün de Temmuz ayı itibariyle dış ticaretin 1,7 milyar dolara geldiğini belirterek geçen aydan bu yana yüzde 147'lik bir artış olduğunu söylemiş ve hükümetin doları düşürerek ihracatı arttırmaya çalıştığına işaret ederek bu durumun büyük tehlikelere yol açacağını söyleyip yine yerinde duramayarak tahminler yapmıştı.

İhracatın her geçen gün biraz daha daraldığını söyleyen "felaket tellalı" olarak bilinen Selçuk Geçer şöyle devam etti:

"İhracatımız her geçen gün bir daha daralmaya devam ediyor. Önümüzdeki dönem dış ticaret açığının artacağını dolaysıyla dolara olan ihtiyacın her geçen gün daha da artacağını, dolar kıtlığı oluşacağını ve dolarda büyük bir kırılma ile karşı karşıya olduğunu bize gösteriyor.

Aynı zamanda Selçuk Geçer, ihracatın azaldığını, ithalatın ise arttığını belirtirken bu durumun büyük bir dış ticaret açığına neden olduğunu belirterek, "İhracat azalıyor, ithalat artıyor. Bu da büyük bir dış ticaret açığına neden oluyor. 50 milyar dolar kapatmak için dövizi yükseltmek gerekli. Bunu da geçen yıl yaptılar. Bu sene de bunu daha agresif bir şekilde yapacaklar. Bu da bizi 110 ila 120 milyar dolar dış ticaret açığına götürür. Türkiye'den para kaçışı da var. Kredi notlarımız patır patır düşürür. Ekonomik krizden ekonomik krize koşarsınız. Merkez bankasının faiz indirmesinin nedeni buydu." dedi.

Akılalmaz tahminler...

ENFLASYON VE İŞSİZLİĞİ ARTACAK

Yaşanan durum karşısında dolar kurunun fırlayacağını belirten Selçuk Geçer, "Kıtlaşan dolar hem piyasada hem ekranda sert bir şekilde gitmesine neden olacak. Kurun yukarı doğru fırlaması enflasyonun yükselmesine ve işsizlik furyasını beraberinde getirecek. İnsanlar fakirleşirken bankacılık sektörü karını katlamaya başladı. En çok vatandaş kaybedecek. Türkiye'deki yoksulluk sınırı asgari ücretin 4 katı." ifadelerini kullandı. Açıklamalarına devam eden Selçuk Geçer dolarda yüzde 100 hareketin gelebileceğini söyleyerek, "Bu dış ticaret açığı ile bu kısa vadeli borçlarla dolar kıtlığıyla önümüzdeki çok agresif hareketleri görebiliriz. Yükselmelerden bahsetmiyorum. Net bir kırılma ile karşılaşabilir. yüzde 100'lük bir hareket gelebilir. Bu kaçınılmaz." diyerek yine korku pompalamaya çalıştı.