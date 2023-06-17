Tahminleri tutan en ünlü uzman isim gram altının göreceği Seviyeyi açıkladı! Sıra ons altında, rekor geliyor

Sıra ons altında! Uzmanlar: Rekor geliyor!

Ons altın piyasası, Haziran ayında şu ana kadar sabit kaldı ve 1.940-1.960 dolar çevresinde işlem gördü. Ancak analistler, haftalarca süren yatay fiyat hareketinin ardından altının daha önemli bir hareket için hazır olduğu konusunda uyarıyorlar.

Gainesville Coins değerli metaller uzmanı Everett Millman, Kitco News'e verdiği demeçte, "Altın, şu ya da bu yönde daha büyük bir hareket için 1.880 dolar seviyesini yeniden test etmek ya da yaklaşık 2.000 dolara çıkmak için yeterince uzun süre yatay işlem gördü" dedi.

Millman, "Fed'in yaptığı şey altın için tarafsızdı. Bir duraklama altın için iyidir. Ancak bu, sahip olabileceğimiz en şahin duraksamaydı. Altının yatay hareket etmesinin nedeni de bu" diye konuştu.

OANDA kıdemli piyasa analisti Edward Moya, Kitco News'e verdiği demeçte, altının Fed'in iki faiz artırımı daha yapacağı uyarısı karşısında iyi durumda olduğunu söyledi.

Moya, "Fed, bunu toplantıdan önce yapacaklarının sinyalini verdiği için kendisini bir beklemeye aldı. Fed Başkanı Jerome Powell, bu karara giden haftalarda bir iletişim hatası yaptı. Aksi takdirde, veriler artışı destekledi." dedi.

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Moya, basın toplantısında ABD merkez bankasının verilere bağımlı kalacağını belirterek Temmuz ayında faiz artırımı taahhüdünde bulunmadığını da sözlerine ekledi.

Moya, "Fed Başkanı Powell, opsiyonelliği masada tutmaya çalışıyor. Daha yumuşak enflasyon baskılarına devam etme şansımız var. Kendini kilitlemek istemiyor. Altının 1.900 dolardan olmamasının nedeni bu. Fed'in nokta grafiği basın toplantısında doğrulansaydı, altın 1.900 dolardan işlem görüyor olurdu." ifadelerini kullandığını cnnturk aktardı.

Piyasalar şu anda yalnızca Temmuz ayında bir faiz artırımı daha fiyatlıyor. Analistler, bu durum değişirse altının tepki vereceğini söyledi.

Bu arada altın, makro yayınlara ve ABD dolarına yakından bakıyor. Ayrıca, ikinci çeyrekte yavaşlayan merkez bankası altın alım faaliyetini kıymetli maden yatırımcıları yakından takip ediyor.

KARIŞIK SİNYALLER VE ALTININ FİYAT YÖNÜ

Piyasalar, Powell'ın önümüzdeki hafta Meclis ve Senato'da yapacağı iki günlük ifadesini, Fed konuşmacılarının sırasını ve daha fazla makro yayını izliyor.

Millman, altın piyasasında hala önemli bir satış riski olduğunu çünkü bunun son iki yılda altının ons başına 2.000 dolara ulaştığı zaman olanlarla simetrik olacağını belirtti. "Altın için bir sonraki en olası hareket daha düşük" derken Moya, "Altın önümüzdeki hafta pek çok karışık sinyalle karşı karşıya kalacak. Fed konuşmacıları, flaş PMI'lar ve Çin'den daha fazla gevşeme (ticari bankalar faiz oranlarını düşürüyor). Teorik olarak, risk iştahının hala orada olduğunu görebiliriz, bu da altını dalgalı tutacaktır." diye konuştu.

Altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu sorusu bugün için yanıt aramaya başladı. Yatırımcıların gözdesi olan altın fiyatları hem gün içerisinde hem de haftalık bazda hareketli bir grafik çizmeye devam ediyor. Özellikle ons değerinde yaşanan hareketlilik alış satış değerleri üzerinde doğrudan etkili oluyor. ''Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL?'' sorusu Fed'in faizi sabit bırakmasının ardından yanıt aramaya devam ediyor. Kapalıçarşı'dan gelen anlık rakamlara göre; gram altın bugün saat 06.55 itibarıyla 1.486,08 liradan, cumhuriyet altını ise 10.030,00 liradan işlem görüyor. İşte 17 Haziran 2023 Cumartesi güncel altın fiyatları takip ekranı.

17 HAZİRAN 2023 ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İşte en güncel rakamlar ile verileri anlık olarak altın fiyatları

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ (TL) 1.486,08

SATIŞ (TL) 1.486,42

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ (TL) 2.397,00

SATIŞ (TL) 2.440,00

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

ALIŞ (TL) 1.344,48

SATIŞ (TL) 1.429,58

YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ (TL) 4.794,00

SATIŞ (TL) 4.879,00

TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ (TL): 9.529,00

SATIŞ (TL) 9.714,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

ALIŞ (TL) 9.881,00

SATIŞ (TL) 10.030,00

ATA ALTIN NE KADAR?

ALIŞ (TL) 9.795,00

SATIŞ (TL) 9.967,00