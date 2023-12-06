Tahminleri hep tutan hakemden ortalığı ayağa kaldıracak derbi tahmini! Hakemi kesin bu...

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında 9 Aralık Cumartesi günü Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın hakeminin kim olacağı büyük merak konusu olmuş durumda. Eski hakem Fırat Aydınus'un iddiasına göre mücadelenin hakemi şimdiden belli oldu.

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe maçının hakemi hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Eski hakem olan ve şimdilerde yorumculuk yapan Fırat Aydınus, derbi öncesi kehanette bulundu. Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakeminin şimdiden belli olduğunu iddia eden Aydınus canlı yayında bu iddiasını açıkladı. Aydınus, "Derbinin hakemini şimdiden belirlemişler. Tarihe not düşülsün şu an canlı yayında söylüyorum. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan oldu" dedi.