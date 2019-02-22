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Tahmini tuttu! Mega deprem yıktı geçti

Deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets 8 şiddetine yakın deprem olacağını açıklamasının ardından tahmini tuttu. Ekvador'da 7,7 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

22 Şubat 2019 Cuma 21:22
Tahmini tuttu! Mega deprem yıktı geçti

Ekvador’daki 7.7 büyüklüğündeki deprem ile birlikte Hoogerbeets’in açıklamaları tekrardan endişeye neden oldu. Dünya genelinde depremlerin birçoğu Pasifik Ateş Çemberi adı verilen bölgede meydana geldi.

Hoogerbeets yaptığı açıklamalarda 13 Şubat’ta aynı düzlemde konumlanacak olan Mars, Uranüs ve Neptün’ün hareketleri Dünya’yı sarsacaktı. Hoogerbeets, Şubat ayında gezegen hizalanması yaşanacağını ve 21 Şubat’ta bunun deprem olarak karşılığı olacağını ifade etmişti. Özellikle Şubat ayının son iki haftasına dikkat çeken Hoogerbeets mega deprem olacağını belirtmişti.

Hoogerbeets 21 Şubat Perşembe günü 8’den daha büyük bir depremin yaşanacağını öne sürmüştü. Yeni nesil deprem tahmincisinin internet sitesinde yer verdiği bilgilere göre 17 ve 21 Şubat tarihleri arasında 7, 8 ya da daha büyük bir depremin meydana gelebileceğine dikkat çekildi.

Türkiye’de de depremlerin ardından Frank Hoogerbeets’in bu tahmini büyük endişeye yol açmıştı. Ekvador’da bugün yaşanan 7.7 büyüklüğündeki deprem akıllara tekrar ‘deprem kahini’nin açıklamalarını getirdi. Hoogerbets tahminlerini Güneş Sistemi Geometri Endeksi’ne dayandırmış ve geçerliliği olduğunu öne sürmüştü.

Hoogerbets, üç yıldır yoğum gözlemler yaptığını ve gezegen hizalanması durumunda şiddetli depremlerin görüldüğünü iddia ediyor. Deprem uzmanları ile depremin hiçbir şekilde tam olarak önceden bilinemeyeceğini belirtiyor. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu’nda görev yapan John Bellini, depremlerin ne zaman olacağının tahmin etmenin mümkün olmadığını vurguluyor.

Bellini, büyük depremler öncesi zaman zaman artçı şokların yaşandığını belirtiyor. Tüm bu olanların ardından bugün Güney Amerika ülkesi Ekvador’da 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS)’nin verilerine göre deprem, Ekvador’un Ambato şehrinin 224 km güneydoğusunda gerçekleşti.

Ekvador’daki deprem, Peru ve Kolombiya gibi komşu ülkelerde de hissedilmişti.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 21:22
  1. Ekvador
  2. Hoogerbeets
  3. mega deprem
  4. Pasifik Ateş Çemberi
  5. Mars
  6. Uranüs
  7. Neptün
  8. Frank Hoogerbeets
  9. John Bellini
  10. Deprem uzmanları
  11. deprem

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