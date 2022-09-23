  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Doların fiyatını görenler gözlerine inanamadı! O karar sonrası bakın ne oldu

Avrupa Birliği ülkeleri arasında birinciyiz! Türkiye 106 ülkeye satıyor! 1,4 milyar dolar değerinde su ürünleri ihracatı

Helal ekonomisinin büyüklüğü 7 trilyon dolara ulaştı! Talep artıyor: TSE'nin deneyimleri Kazakistan'a aktarılıyor

Bozuk saat misali! Yıldız Tilbe sonunda doğru bir iş yaptı

Başı hangi ülkeler çekiyor? Akın akın Türkiye’ye geliyorlar

Akaryakıtta indirim beklentisi! Oradan güzel haber geldi

ABD’den gelen araştırmayla havalara uçtu! Çay tiryakilerine nefes aldıracak haber

Türkiye'de 7 bin 245 noktada denetim! 32 bin 919 personel katıldı

Tımarhaneden kaçan kaçana! Prof. Dr. Gülümser Heper Zafer Partisi’nden istifa etti

Savunma Sanayii Fuarı yoğun ilgi gördü! Canik: Türk silah firmasından Afrika'da gövde gösterisi
Gündem Tahmin bile edemeyeceksiniz! O ilimize uçak bileti fiyatları "Şaka mı bu" dedirtti
Gündem

Tahmin bile edemeyeceksiniz! O ilimize uçak bileti fiyatları "Şaka mı bu" dedirtti

Rusya'da ilan edilen kısmi seferberlik sonrası ülke vatandaşlarının Antalya, İstanbul, İzmir, Dubai, Taşkent, Bakü, Tiflis, Erivan, Astana gibi kentlere yoğun talebi nedeniyle uçak bileti fiyatlarında 10 kattan fazla artış yaşandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-23 14:23:00 -
Tahmin bile edemeyeceksiniz! O ilimize uçak bileti fiyatları "Şaka mı bu" dedirtti

Rusya'da ilan edilen kısmi seferberlik sonrası ülke vatandaşlarının Antalya, İstanbul, İzmir, Dubai, Taşkent, Bakü, Tiflis, Erivan, Astana gibi kentlere yoğun talebi nedeniyle uçak bileti fiyatlarında 10 kattan fazla artış yaşandı.

Moskova Domodedovo Havaalanı'ndan bugün Antalya'ya gidecek uçağın son koltuğunun, 650 bin 859 rubleye yani yaklaşık 11 bin dolara satıldığı belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından açıklanan ve önceki gün de cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yayımlanan 'askeri kısmi seferberlik' ilanına göre, Rusya'da 300 bin civarında yedek askerin çağrılacağı kaydedildi. Karar sonrası başta Moskova olmak üzere Rusya'dan uçuşa açık kentlere büyük talep oluştu. Rusya vatandaşlarının turizmde en çok tercih ettiği kent olan Antalya, yurt dışında en çok yerleşik yaşamı tercih ettikleri şehirlerin de başında geliyor.

Çarşamba gününden itibaren Moskova ve Rusya'nın diğer kentlerinden Antalya'ya olan uçuşların biletleri, hızla tükendi. Çarşamba itibarıyla bilet fiyatlarında başlayan artış, ciddi boyutlara ulaştı. Moskova'nın Domodedovo Havaalanı'ndan bugün Antalya'ya gidecek uçaktaki son biletin, 650 bin 859 rubleye yaklaşık 11 bin dolara satıldığı belirtildi. Cumartesi günkü uçuşlar içinse bilet fiyatlarının 500 bin rubleyi bulduğu kaydedildi.

Rusların yurt dışına çıkışta ilk tercih ettiği kent olan Antalya'nın yanı sıra Türkiye'de İstanbul, Ankara ve İzmir'in dışında Dubai, Bakü, Tiflis, Taşkent, Astana, Erivan gibi şehirler de yer alıyor. Hava yolu şirketlerinden birçoğu da kısmi seferberlik ilanı gereği, 18 ile 65 yaş arasındaki erkek yolculardan askeri sicil ve kayıt ofisinden belge istiyor.

Rezervasyonlar devam ediyor

Öte yandan turistik seyahat amaçlı yapılan rezervasyonlarda henüz iptaller olmadığını belirten, Antalya ile Rusya arasında faaliyet gösteren tur operatörü firması yetkilileri, ekim ayı veya kış dönemine ilişkin Rusya'dan rezervasyon almaya devam ettiklerini açıkladı. Durumun 1 hafta içinde daha da netleşebileceğini belirten yetkililer, 18 ile 65 yaş arası olup yedek asker kapsamındaki kişilere ilişkin iptaller olabileceğini dile getirdi.

Rusya'dan Antalya'ya düzenlenen tur paketleri genellikle 7-14 gün aralıklarından oluşuyor. 

 

 

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Leyl....

Vurgunculuk.. Bu havayolu acentalari hakkinda dava acilmalidir..  
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23