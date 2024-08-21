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Gündem Tahliye sonrası ziyaret etti ama! Engin Polat Dilan Polat'a bunları yasak etti
Gündem

Tahliye sonrası ziyaret etti ama! Engin Polat Dilan Polat'a bunları yasak etti

Yeniakit Publisher
2024-08-21 17:14:00 -
Tahliye sonrası ziyaret etti ama! Engin Polat Dilan Polat'a bunları yasak etti

Tahliyesinin ardından ilk olarak eşi Engin Polat’ı ziyaret eden Dilan Polat’a eşi tarafından getirilen kısıtlamalar şaşırttı.

Dilan Polat’ın avukatlarının itirazı üzerine mahkeme, tutuksuz yargılanmasına ve tahliyesine karar verdi. Cezaevinden çıkar çıkmaz Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan eşi Engin Polat’ı ziyaret eden Dilan Polat, bu buluşmada bazı kısıtlamalarla karşılaştı.

Görüşme süresi bir saat

Dilan Polat, çocukları ve kardeşi Sıla Doğu ile birlikte Engin Polat’ı ziyaret etti. Ziyaretin yaklaşık bir saat sürdüğü belirtildi.

GazeteMagazin’in haberine göre, aylar sonra ilk kez bir araya gelen çiftin duygusal anlar yaşadığı ve Engin Polat’ın eşine "Kesinlikle konuşmayacaksın, telefon kullanmayacaksın, röportaj vermeyeceksin" şeklinde uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

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