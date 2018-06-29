Tahliye edilen HDP'li vekille ilgili flaş karar
Cezaevindeyken milletvekili seçilen ve bugün tahliye edilen HDP Hakkari milletvekili Leyla Güven hakkında yeniden tutuklama kararı verildi.29 Haziran 2018 Cuma 17:04
Cezaevindeyken milletvekili seçilen ve bugün tahliye edilen HDP Hakkari milletvekili Leyla Güven hakkında tahliye işlemi yapılmadan savcının itirazı üzerine yeniden tutuklama kararı verildi.
HDP'nin, Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde tutukluyken aday gösterdiği ve Hakkari Milletvekili seçilen Leyla Güven'in, avukatlarının yaptığı tahliye başvurusundan sonra tahliyesine karar verilmişti.
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