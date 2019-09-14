Tahliye edilen eski savcı Avcı, yeniden gözaltına alındı İstanbul'da yargılandığı davada tahliye olduktan sonra itiraz üzerine hakkında yakalama emri çıkarılan eski savcı Avcı, İzmir'de bir akrabasının evinde gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'Selam Tevhid' soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasına yönelik firari sanıklar Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürlerinin de yer aldığı 15'i tutuklu, 16'sı firari 89 sanığın yargılandığı davada, adli kontrol şartıyla tahliye edilen eski savcı Gültekin Avcı, yeniden gözaltına alındı. Avcı'nın tahliye olmasının ardından itiraz üzerine, hakkında yakalama emri çıkartıldı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Avcı'nın, Karabağlar ilçesinde bir akrabasının evinde olduğunu tespit etti. Söz konusu eve operasyon düzenleyen ekipler, Avcı'yı gözaltına aldı.

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