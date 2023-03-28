Tahliye edilen Ayşe Özkiraz'ın ifadesi: Dersimi aldım!

Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılan ve 25 Ekim 2022'de tutuklanan Ayşe Özkiraz hakkında, Çerkezköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davaya devam edildi. Bugün görülen duruşmaya tutuklu bulunduğu Ayşe Özkiraz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Özkiraz, "Tekrar çok çok özür diliyorum. İntörn kartımı sadece eski erkek arkadaşıma gösterdim. Onun dışında hiçbir yerde kullanmadım. Maddi bir kazanç sağlamadım. Ameliyata girdiğimi kabul ediyorum. Dikiş işlemini bir kez yaptım. Ben gerçekten çok pişmanım, dersimi aldım. Psikolojik olarak çok kötü durumdayım. İlaç tedavisine başladım. Ailem ve kardeşlerim son dönemlerde çıkan haberler nedeniyle alay konusu oldu. Ben bu durumdan utanç duyuyorum. Okulda öğrenciler, kardeşimle 'sende mi sahte öğrencisin' diye dalga geçiyorlarmış. Yaptığım hatanın bir bedeli olduğunu biliyorum. Sizlerde uygun görürseniz sağlığım ve eğitimim için tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

Tekirdağ'daki Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan, sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılınca tutuklanan Ayşe Özkiraz hakkında, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, "özel belgede sahtecilik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve "yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı kanuna muhalefet" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 13 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada, 8 yıl hapis cezası ve tahliye kararı çıktı.