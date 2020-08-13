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Spor

Tahkim'den Fenerbahçe'ye kötü haber! Ali Koç kararını verdi

Günlerdir tartışma konusu olan harcama limitleri ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’ndan Fenerbahçe’ye kötü haber geldi.

Yeniakit Publisher
2020-08-13 20:57:00 -
Tahkim'den Fenerbahçe'ye kötü haber! Ali Koç kararını verdi

Türkiye Futbol Federasyonu, geçtiğimiz haftalarda kulüplerin transferde harcama kotalarını kamuyo ile paylaşmıştı. Açıklanan limite Ali Koç’un Başkan olduğu Fenerbahçe’den itiraz gelmişti. TFF, itirazı inceleyerek kararını verdi.

TFF Tahkim Kurulu üyeleri, sarı lacivertli kulübün yaptığı itirazı reddetti.

Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmayı hedefleyen Fenerbahçe’nin 2021-2022 transfer dönemi öncesinde de benzer bir kısıtlama ile karşı karşıya kalması bekleniyor.

Yeni itiraz gelebilir

Transfer listesindeki isimleri takıma kazandırmada zorlanacak olan başkan Ali Koç’un TFF tarafından alınan yeni kararı Anayasa Mahkemesi’ne götürebileceği konuşuluyor.

Alınan karar sosyal medyada sarı lacivertli taraftarları kızdırırken Fenerbahçe Kulübü'nün ilerleyen saatlerde bir açıklaması yapacağı öğrenildi.

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