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Spor Tahir Kıran kimdir? Tahir Kıran açıklamaları
Spor

Tahir Kıran kimdir? Tahir Kıran açıklamaları

Tahir Kıran kim? Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Galatasaray ve Emre Belözoğlu hakkında sert sözler söyledi. Bu sözlerin ardından pek çok kişi "Tahir Kıran kimdir?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-25 09:53:00 -
Tahir Kıran kimdir? Tahir Kıran açıklamaları

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran çok konuşulacak sözlere imza attı. Oğulcan Çağlayan'ın parasının alınması konusunda açıklamalar yapan Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, "Galatasaray'dan paramızı aldık. Nasıl aldık? Çıktık dedik ki 'Kıvırtmayın, paramızı verin' dedik ve paramızı aldık. Ben Rizespor başkanlığına onurumu koydum. Soy adımı koydum, kimseye yedirtmem, çizdirtmem! Gerekirse dünyayı yakarım! Onların tuttuğu fare kadar, benim tuttuğum kedi var. Ben o dümenleri yemem! Beni tek üzen, hemşehrilerimizin yanımda durmaması. Onlar benim yanımda durmazsa, ben bu baronlarla savaşamam. Adalet istiyorum! Maçların sonuçlarını hakemler değil, futbolcular belirlesin" dedi.

Galatasaray ile Süper Lig'in 8. haftasında kozlarını paylaşacak Rizespor'un başkanı Kıran, ismi teknik direktörlük için geçen Emre Belözoğlu için de, "Emre Belözoğlu'nu almam. Emre Belözoğlu, Rize'de gazeteci dövmüş adamdır. Ben neden Emre Belözoğlu'nu alayım? Kapıdan içeri sokmam" ifadelerini kullandı.

Tahir Kıran kimdir?

Tahir Kıran 4 Nisan 1967'de İstanbul'da dünyaya geldi. . Babası Kıran Holding Onursal Başkanı Turgut Kıran'dır.

Türkiye Futbol Federasyonunda Haluk Ulusoy başkanlığında 19 Ocak 2006 ile 14 Şubat 2008 arasında tesislerden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yaptı.

Kıran, Fenerbahçe Spor Kulübü üyesiydi. 2002-2003 yıllarında Aziz Yıldırım yönetimde "altyapı icra komitesi başkanlığı" görevini üstlendi. Fenerbahçe’den bu sene de başarı beklenmez. Başkan Yıldırım’ın bir an önce Türk futbolundan çıkması lazım demesi üzerine 4 Eylül 2006'da Disiplin Kuruluna sevk edildi. 9 Aralık 2006'da kulüpten ihraç edildi.

Nihat Özdemir TFF Başkanı olduktan sonra federasyon bünyesinde Dış İlişkiler Kurulu üyesi olarak görev yaptı.

26 Haziran 2021 tarihinde oy birliğiyle Çaykur Rizespor başkanlığına seçildi.

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