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Tahir Akyürek gündemi değerlendirdi

AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, partisinin İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 16:21
Tahir Akyürek gündemi değerlendirdi

AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, partisinin İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında gündemi değerlendirdi.


AK Parti Konya Milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Tahir Akyürek, AK Parti Konya İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında Konya ve ülke gündemine dair açıklamalarda bulundu. Basın Toplantısında Tahir Akyürek’e İl Yönetim Kurulu Üyeleri Hayriye Hümeyra Saçkesen ve Yaşar Köklü eşlik etti. Akyürek, geçtiğimiz günlerde başlatılan Pençe-3 Harekatıda şehit olan kahraman askerlerimize rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diledi. Son dönemde artan kadın cinayetleri ve aile içi şiddet konusunda konuşan Akyürek, “Ülkemizde ve şehrimizde son zamanlarda çok üzücü kadın cinayetleri olayları yaşandı. Bu yaşanan olaylara inanmakta zorlanıyoruz. Ailesinin gözü önünde cinayet işleyen canileri görüyoruz. Bunlar milletimize yakışmamaktadır. Hele Konyamızda kadına, çocuklara ve aile içi şiddete asla müsaade etmemeliyiz. Hükümetimiz de bu konunun üstünde hassasiyetle durmaktadır. Kadına şiddeti özel olarak, genel olarak da şiddetin tümünü kınıyoruz” ifadelerini kullandı.



"AK Parti dünya siyasi tarihine geçti"


Türk siyasi tarihine çok önemli bir yeri olan AK Parti’nin başarılarla dolu 18 yılı geride bıraktığını söyleyen Akyürek, “AK Parti olarak 18. kuruluş yılımızı kutluyoruz. Dünya siyasetinde partiler incelendiğinde kuruluşunun üzerinden 18 yıl geçmesine rağmen, 17 yıl iktidarda kalan bir başka parti yoktur. Bu milletimizin çok önemli bir teveccühü, AK Parti’nin de çok önemli bir sorumluluğuydu. Bu süreçte ülkemiz ekonomide, vesayetin önlenmesinde, dış politikada, savunma sanayinde çok önemli aşamalar kaydetti. İnşallah bundan sonra bu süreç daha da güçlenerek devam edecektir” ifadelerini kullandı. Akyürek, AK Parti ile Konya’ya pek çok büyük hizmetin kazandırıldığına dikkat çekti.



"Cumhurbaşkanımız 1 Eylül’de Konya’da"


Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Konya ziyareti hakkında da bilgi veren Akyürek, “Konya her zaman siyasetin merkezinde yer almış ve şehrimiz, AK Parti’ye her zaman en yüksek desteği veren illerden olmuştur. Son seçimlerde de şehrimiz büyükşehirler içinde partimize en yüksek oranda destek veren il olmuştur. Bu noktada Cumhurbaşkanımız Rize’den başlattığı teşekkür ziyaretlerine büyükşehirler içinde açık ara en yüksek oranla destek olan şehrimize teşekkür ziyaretlerini 1 Eylül’de gerçekleştireceklerdir. Şimdiden tüm halkımızı, Konyalı hemşehrilerimizi Cumhurbaşkanımızla buluşmaya davet ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 16:21
  1. doğa

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