Tahin yağı faydaları ve zararları! Tahin yağı öksürük: 3 saniyede geçiren tahin pekmez, muhteşem ikili

Tahin yağı öksürük: Şiddetli öksürük ve boğaz ağrısına mucizevi bir şekilde şifa olan tahin yağı, içildiği an boğazları rahatlatmaktadır. Özellikle uzun süre geçmeyen ya da geçse de öksürüğü geride bırakıldığı hastalıklarda tahin yağı doğal bir ilaç olarak tüketilebilir.

Dr. Yavuz Selim Yıldırım, boğaz ağrısının nasıl tedavi edileceğinden bahsetti;

Çoğunlukla viral hastalıklar görülüyor. Viral enfeksiyonlar da antibiyotik başlamak virüslere bağlı etkilenmiş boğaz florasını, bir de antibiyotik vererekten oradaki sağlıklı hücrelerin zarar görmesine neden olmuş oluruz ve hastalığın uzamasına neden olabilir.Yani gereksiz yere antibiyotik kullanmak boğazın iyileşmesinden ziyade kötüleşmesine ve ek başka hastalıklar ortaya çıkmasına neden olabilir.Bunun için mutlaka sizi muayene eden doktorun antibiyotik yazmadığı sürece antibiyotik isteyerek ısrarcı olunmaması gerekir.

Antibiyotikler yalnızca bakterilere bağlı olan boğaz enfeksiyonlarında işe yarar ve iyileşmeyi hızlandırır.

Viral nedenlere bağlı boğaz enfeksiyonlarında boğazın arka duvarı noktalı kabarık ve kızarmış halde görülür.Bu kızarıklıklar boğazın kurumasına gıcıklanmasına ve yerken içerken, konuşurken ağrımasına neden olarak problem olur. Yani viral nedenlere bağlı boğazın arka duvarı tahriş olduğunda boğazın kurumasını engelleyecek bol sıvı alınmasına dikkat edilmeli ve gün boyunca en az 1,5-2 litre sıvı tüketilmelidir. Yine boğazını yumuşatacak hafif ılık çay ve ıhlamur gibi içecekler de boğazı rahatlatır. Özellikle boğazın arka duvarı tahriş olmuş kişilerde o bölgeye yapışma özelliği olan ballı pastil ballı boğaz spreyi ballı yiyecek ve içecekler kızarık bölgeyi kapatıp - koruyarak bu bölgenin kurumasını önleyerek Boğaz ağrısının belirgin hafiflemesini sağlar. Yine boğaza yapışma özelliği olan tahin-pekmez ve zeytinyağ gibi yağlı ve yapışkan gıdalar boğazın nemli olmasını sağlayarak iyileşmeyi hızlandırır.

Peki tahin pekmezin faydaları nelerdir? tahin pekmez karışımı nasıl yapılır? Sizler için araştırdık...

Vücuda enerji veriyor

Tahin pekmez karışımının en temel özellikleri arasında vücuda enerji vermesi yer alıyor. Yorgunluk, halsizlik, bitkinlik gibi sorunlara karşı vücudun yanında yer alıyor. Bu özelliği sayesinde grip, nezle, soğuk algınlığı gibi sorunlar nedeniyle bitkin düşen vücudun da daha zinde olmasına destek oluyor.

Solunum yolu rahatsızlıklarına iyi geliyor

Tahin pekmez karışımı güçlü antioksidan özellikler göstererek vücudun toksinlerden arınmasına yardımcı oluyor. Bu sayede solunum yolu sorunlarına iyi gelirken bademcik iltihaplanmasından astıma kadar birçok hastalığın vücutta oluşturduğu olumsuz etkileri de azaltıyor.

Kemiklerin sağlığını koruyor

Tahin pekmez karışımının içinde bolca kalsiyum bulunuyor. 100 gram tahinin içinde yaklaşık 426 mg, 100 gram pekmezin içinde de 400 mg kadar kalsiyum olduğu biliniyor. Bu sayede kemiklerin sağlığını korumaya yardımcı olan tahin pekmez karışımı gelişme dönemindeki çocuklara da öneriliyor.

Kansızlığa iyi geliyor

Bu karışım özellikle içindeki pekmezin etkisi sayesinde demir ihtiyacının bir kısmını karşılayabiliyor. Bu etkisi sayesinde kansızlık kan değeri düşüklüğü gibi sorunlara iyi geliyor.

Beynin sağlıkla çalışmasına yardımcı oluyor

Tahin pekmez karışımının içinde omega 3 ve omega 6 yağ asitleri bulunuyor. Beynin sağlıkla çalışmasına destek olan bu yağ asitleri sayesinde özellikle unutkanlık gibi hafıza sorunlarına iyi geliyor.

Kan dolaşımını hızlandırıyor

Tahin pekmez karışımı kan dolaşımının hızlanmasını sağlayarak vücut sıcaklığının artmasına destek oluyor. Bu etkisi sayesinde de kış aylarında sıkça tercih ediliyor.

Kilo vermek isteyenlere destek oluyor

Tahin pekmez karışımı hem enerji vermesi, hem kan dolaşımını hızlandırarak metabolizmaya destek olması hem de uzun süreli tokluk hissi vermesi sebebiyle zayıflamak isteyenlere de yardımcı oluyor. Ancak kalori miktarını da düşünerek onu tüketirken mutlaka ölçülü olmak, aşırıya kaçmamak gerekiyor.

Bağırsak hareketlerini düzenliyor

Tahin pekmez karışımı bağırsakların rahatlamasını sağlaması sebebiyle de tercih ediliyor. Bağırsak hareketlerinin sağlıkla devam etmesini sağlayan bu karışım, düzenli ve ölçülü bir şekilde tüketildiğinde kabızlık ve ishal gibi sıkça yaşanan sorunların ortadan kalkmasına destek oluyor.

Protein ihtiyacının bir kısmını karşılar

Tahin pekmez karışımı özellikle tahin sayesinde vücudun günlük protein ihtiyacını karşılıyor. 100 gram tahinin içinde yaklaşık 17 gram, 100 gram pekmezin içinde ise 1.1 gram kadar protein olduğu biliniyor. Protein bakımından zengin beslenmesi gerekenler, sporcu beslenmesi yapanlar için çokça önerilen besinler arasında yer alıyor.

Tahin pekmez günde ne kadar yenmeli?

Tahin pekmezin faydalarından yararlanabilmek için hazırlayacağınız karışımdan günde 2 tatlı kaşığı kadar tüketmek yeterli olacaktır.

Tahin pekmez karışımı nasıl yapılır? Tarifi

Tahin 40 gr. pekmez karıştırılırsa tadı beğenilen karışım elde edilir. Bu karışımı ölçeklendirirsek; 2 ölçek tahin, 1 ölçek pekmez diyebiliriz. Bu karışımı % de olarak tanımlarsak; % 60 tahin, % 40 pekmez oranını kurabiliriz.

Tahin yağının faydaları

Tahin yağı, halk arasında çok fazla kullanılmasa da tam bir şifa deposudur.

-Damar sertliğine iyi gelir.

-Yüksek kolesterolün düşmesine yardımcı olur.

-Şeker hastalığına iyi gelir.

-Ekrem ağrılarının geçmesinde etkilidir.

-Şiddetli öksürüğü dindirir.

-Boğaz ağrısını yumuşatır.

-Cildi güzelleştirir.

-Vücuttaki iltihabı söker.

Tahin yağının öksürüğe faydaları

Şiddetli öksürük ve boğaz ağrısına mucizevi bir şekilde şifa olan tahin yağı, içildiği an boğazları rahatlatmaktadır. Özellikle uzun süre geçmeyen ya da geçse de öksürüğü geride bırakıldığı hastalıklarda tahin yağı doğal bir ilaç olarak tüketilebilir.

Tahinin üstündeki yağ:Tahinin içindeki susam yağı bol miktarda çoklu doymamış yağ asidi içerir. Bu yağ asitleri kalp ve damar sağlığı için tüketilen en faydalı besinler arasında yer alır. Doymamış yağ asitleri kolesterol seviyesinin yükselmesini önlerken damar sağlığınızı korur.

Tahin yağı zararlı mı? Tahin yağının zararları



Özellikle tahinin aşırı tüketimi doymamış yağ asidi ihtiva ettiğinde bazı kişilerin iltihap probleminin tetiklenmesine yol açabilir. Tahinin temeli susam yağına dayandığından susama alerjisi olanların tüketimi kesinlikle tavsiye edilmez. Aşırı tahin tüketimi hızlı bir şekilde kilo alınmasına neden olabilir.