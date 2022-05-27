Tahin pekmezin 10 besleyici faydası: Hangi pekmez neye iyi geliyor?

Susamın değişik işlemlere tutulması ve ezilmesi suretiyle elde edilen tahin, pekmez ile birleştiğinde sofraların baş tacı oluyor. Tahin aynı zamanda kekten kurabiyeye birçok lezzetin de ham maddesi. Ancak öyle bir faydası var ki duyanlar inanamıyor! Tahin vücuttaki zehrin atılmasına yardımcı oluyor Peki tahinin diğer faydaları neler? Tahinin erkeklere faydası nedir? Tahin neye iyi gelir? Tahinin zararları neler? İşte tahinin saymakla bitmeyen 10 faydası

Tahin Pekmez Karışımının Sizi Hayrete Düşürecek 10 Faydası

1) Protein İhtiyacını Karşılar

Tahin pekmez karışımında sağlık için güçlü besleyici yağlar yer almaktadır. Bu yağlar ile vücudun her zaman aktif kalması sağlanır.

Protein içeren tahin pekmez, sabah kahvaltıda tüketildiğinde günlük protein ihtiyacının bir miktarını karşılar.

Sporcular için de önemli bir besin kaynağı olan tahin pekmez, protein oranı ile dikkat çektiği gibi kişilerin metabolik faaliyetlerinin gerçekleşmesini sağlar.

Yaklaşık 1 yemek kaşığı tahin pekmezde 1.52 gram protein bulunur ve bu oran oldukça önemli bir rakamdır.

2) Bağırsakları Rahatlatır

Tahin pekmez tüketildiğinde, midede hafif bir hareketlilik başlar.

Sabah erken saatlerde tahin pekmez tüketilirse; güne temiz bağırsaklar ile devam edebilirsiniz.

Tahin pekmezin bağırsak faaliyetlerini desteklemesi, ileride oluşacak bağırsak hastalıklarını önlemektedir.

Kabızlık ya da ishal gibi durumları yok ederek bağırsakların normal işleyişini kazandırır.

3) Enerji Verir

Tahin pekmezde E, C ve B vitaminleri yüksek oranda bulunur. Bu vitaminler sayesinde ise kişiler yorgunluğu unutur.

Enerji ihtiyacını gideren tahin pekmez, vücudun daha aktif kalmasını destekler.

Yorgunluğa, bitkinliğe ve depresyona karşı bir kaşık tahin pekmez şifa niyetine tüketilebilir.

Tahin pekmezi kahvaltıda alabileceğiniz gibi; uyandıktan sonra 1 kaşık şurup gibi içebilirsiniz.

4) Kalsiyum Takviyesi

Bitkisel protein kaynakları arasında yer alan tahin pekmez, kalsiyum deposu olarak da bilinir.

Büyüme çağındaki çocukların her sabah 1 kaşık tahin pekmez tüketmesi, daha güçlü kas ve kemik yapısına sahip olmasını sağlar.

Kemik gelişimine destek olan tahin pekmez ikilisi, kemik erimesi hastalığına alınabilecek önlemlerden biri olarak dikkatleri üzerine toplar.

Çocukların güçlü kemiklere ve uzun bir boya sahip olmasını isteyen ebeveynler, tahin pekmezi evinden eksik etmesin!

5) Kansızlığa Doğal Çözüm

B vitaminleri açısından tüm besleyici mineralleri yapısında bulunduran tahin pekmez, kansızlık hastalığının doğal çözümdür.

Kan değeri düşük olanlar, demir eksikliğinden dolayı yorgunluk hissedenler artık şifasını buldu!

Tahin pekmez kişilere demir takviyesi yaparak kan değerini ideal rakama getirecektir.

B vitamini, demir eksikliği tedavisinin doğal ilacı tahin pekmez size ilaç gibi gelecek.

6) Zihin Gelişimini Destekler

Tahinin yapısındaki omega 3 ve 6 yağları, beyin sağlığını koruma konusunda etkilidir.

Alzheimer hastalığı riskini en aza indirmek, güçlü sinir hücrelerine sahip olmak ve daha zeki bir nesil yetiştirmek için masanızdan tahin pekmezi eksik etmeyiniz. Tahin pekmez, çocukların dikkat dağınıklığını iyileştiren bir besindir.

7)Hafıza Problemine İyi Gelir

Hafıza problemi, unutkanlık, dalgınlık gibi sorunların lezzetli ilacı tahin pekmezdir! Tahin pekmez. Pekmezin şekerli tadını dengeleyen tahin ile daha önceleri kabak tatlısında ya da Hayrabolu tatlısında da karşılaşmış olabilirsiniz ancak tahin pekmez ikilisi hem çocukların gelişiminde hem de yetişkinlerin sağlıklı beslenmelerine yardımcı oluyor

8) Vücudu Sıcak Tutar

Tahin pekmez karışımı, kan akışını hızlandırarak vücudu sıcak tutma özelliğine sahiptir.

Kış günlerinde her sabah tahin pekmez tüketen kişilerin daha az üşüdüğü bilinmektedir.

Vücudu uzun süre sıcak tutmak istediğinizde, öncesinde 1 kaşık tahin pekmez içmeniz önerilir.

9) Uzun Süre Tokluk Sağlar

Besleyici yağları bolca içeren tahin pekmez, tokluk hissi vermesi yönüyle de sevilmektedir.

Yemek saatine çok varsa ve ağzınızı tatlandırmak için bir şeyler yemek istiyorsanız; tahin pekmezden 1 kaşık tüketerek yemek saatini bekleyebilirsiniz.

Tahin pekmez, ani acıkmaların sağlıklı atıştırmalığı olacak.

10) Solunumu Rahatlatır

Tahin ve pekmezin solunum hastalıklarına karşı doğal bir ilaç olduğunu da ekleyelim.

Astım ve bronşit gibi durumlarda, nefesi rahatlatma etkisi ile hatırlanır.

Antioksidan besinlerden biri olan tahin pekmez, bademcik iltihabı gibi anlarda mikropları yok eden besin olarak gündeme gelecektir.

Hangi pekmez neye iyi geliyor?

Pekmez genellikle kış aylarında ve çocuklukta tüketilen bir besin kaynağı olarak bilinse de herhangi bir rahatsızlığınız yoksa ve doktorunuz uygun görüyorsa her yaşta ve her mevsimde tüketilebilir.

Pekmez, içeriğindeki demir nedeniyle kansızlığa iyi gelen şifalı bir besin kaynağı. Peki, pekmezin faydaları nelerdir? Hangi pekmez neye iyi geliyor? İşte yanıtı...

HANGİ PEKMEZ NEYE İYİ GELİR?

Üzüm: Demir eksikliğini giderme konusunda oldukça faydalıdır.

İncir: Kemikleri güçlendirir, en az süt kadar faydalıdır.

Keçiboynuzu: Nefes darlığı sorunu yaşayanlara iyi gelir.

Andız: Kuru öksürüğe iyi gelir.

Dut: Soğuk havaların vazgeçilmezidir. Kış aylarında soğuğa karşı direnç sağlar.

Hurma: Sindirim sistemine oldukça iyi gelir, sindirim sistemini rahatlatır.

Pancar: Yorgunluğa ve halsizliğe iyi gelir. Vücut direncini artırır.